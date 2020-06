SDP:n Viljanen ja Salonen: Lentoyhteyksien tukemista yhdenmukaistettava – valtion tukea tulisi kohdistaa myös Porin lentoasemalle

Kansanedustajat Heidi Viljanen (sd.) ja Kristiina Salonen (sd.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Porin ja Helsingin välisen lentoliikenteen tukemisesta. Tällä hetkellä Porin kaupunki tukee lentoliikenneyhteyttä Helsinki-Vantaan lentoasemalle vuosittain 3,4 miljoonalla eurolla edistääkseen alueen elinvoimaisuutta. Elokuusta 2019 lähtien lentoyhteyttä on liikennöinyt unkarilainen Budapest Aircraft Service (BASe) lentoyhtiö.



Porin lentoasema on Satakunnan saavutettavuuden kannalta keskeinen tekijä, joka hyödyttää alueen elinkeinoelämän ja yritysten toimintaa.



- Matkustajamäärät Porin lentoasemalle ovat vaihdelleet viime vuosina monista tekijöistä johtuen, mutta esimerkiksi vuonna 2018 matkustajamäärä oli yli 17 000. Satakunnan saavutettavuuden ja alueen elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että alueelta on hyvät ja nopeat kulkuyhteydet sekä pääkaupunkiseudulle että muualle Eurooppaan ja maailmaan. COVID-19 -tartuntatautiepidemian vuoksi Satakunnalle aiheutuu tänä vuonna jopa lähes 100 miljoonan euron tappiot. Kuten muuallakin Suomessa ja maailmalla, yksi suurimmista taloutta haittaavista tekijöistä on ollut kansainvälisten yhteyksien merkittävä heikkeneminen, kansanedustaja Heidi Viljanen muistuttaa.

EU-lainsäädännön mukaan valtio voi tukea lentoyhteyksiä paikkakunnille, joiden etäisyys muilla julkisilla kulkuneuvoilla on yli kolme tuntia.



- Tällä hetkellä valtion tukea annetaan Suomessa ainoastaan Savonlinnan ja Helsingin väliselle lentoliikenteelle. Savonlinnan lentoliikenteelle myönnettävän valtion tuen perusteena on siis se, että junalla kestää yli kolme tuntia Savonlinnasta Helsinkiin. Kuitenkin samaan tapaan myös nopein junayhteys Porista Helsinkiin kestää yli kolme tuntia. Vuoden 2020 talousarviossa lentoliikennepalvelujen ostoihin Helsinki–Savonlinna -reitille on varattu miljoona euroa, mutta Helsinki-Pori -reitti ei saa valtion tukea jostain syystä yhtään, kansanedustaja Kristiina Salonen toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää vuosien 2021–2024 talousarvioesitykseen yhden miljoonan euron vuotuista siirtomäärärahaa julkisen palveluvelvoitteen lentoliikennepalvelun hankintaa varten. Tällä hetkellä on käynnissä hankintasopimuksen uudistaminen vuosille 2021–2024.



- Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti Savonlinnan lentoyhteyden kaltainen valtion tuki tulisi kohdistaa myös Porin lentoyhteyksille. Aikooko hallitus yhdenmukaistaa linjansa lentoyhteyksien tukemisessa, kansanedustajat kysyvät.