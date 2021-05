SDP:n Viljanen: Sote sai kattavan käsittelyn hallintovaliokunnassa

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe EU:n omien varojen järjestelmästä 11.5.2021 14:25:14 EEST | Tiedote

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe 11.5.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä Kansanedustaja Anneli Kiljunen Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisa puhemies, Olemme Suomen, suomalaisten ja Euroopan unionin kannalta erittäin tärkeän asian äärellä. Kyse on suomalaisten, täällä toimivien yritysten ja elinkeinoelämän tulevaisuudesta, kyse on työstä, hyvinvoinnista, osaamisesta osana Euroopan unionia. Kyse on lopultakin siitä haluammeko olla osa Euroopan unionia. Kyse on siitä pitääkö suomalaisten ja Suomen sana? Voiko meihin luottaa? Me sosialidemokraatit vastaamme kyllä. Me haluamme, että meihin voi edelleen luottaa ja me haluamme olla osa entistäkin vahvempaa ja toimivampaa Euroopan unionia. Hallituksen esitys ja elpymisväline ovat herättäneet erilaisia mielipiteitä. Palkansaajajärjestöt, elinkeinoelämä ja talousviisaat kannattavat Euroopan unionin rahoituspake