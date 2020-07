SDP:n Werning: Kulunut vuosi oli tapahtumarikas kokonaisuus

Kansanedustaja Paula Werning (sd) kertoo ensimmäisen edustajavuotensa sujuneen mielenkiintoisissa merkeissä. Vuosi vierähti nopeasti ja se sisälsi vauhtia ja nopeita käänteitä. Tästä huolimatta hallitus toimi koko kauden määrätietoisesti. Hallitusohjelman mukaisesti vuoden aikana tehtiin monia tärkeitä päätöksiä ja saatiin vietyä monia isoja kokonaisuuksia maaliin.

- Voin tyytyväisenä todeta, että on ollut hienoa olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä päivän politiikkaa. Kulunut ensimmäinen vuosi on ollut työteliäs, mutta samalla myös erittäin antoisa, sanoo Werning.

Vuosi sisälsi monien tärkeiden kokonaisuuksien saattamista lainvoimaiseksi vaalikaudella 2019-2023. Näillä päätöksillä on ollut konkreettisia vaikutuksia ihmisten arkeen lisäten arjen hyvinvointia.

- Hallitus on tehnyt erittäin merkityksellistä työtä saattamalla päätökseen monia tärkeitä ja tarpeellisia uudistuksia. Näistä mainittakoon esimerkiksi aktiivimallin purku, ulosottokaaren uudistamisen käynnistäminen säätämällä uusi asiakasmaksulaki ja pikavippien korkoalennus. Erittäin tärkeänä pidän myös sitä, että varhaiskasvatukseen ja ammatillisiin oppilaitoksiin on satsattu, turvallisuuteen panostettu sekä pieneläkkeitä on nostettu ja lapsiperheitä tuettu, Werning muistuttaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä Werning pitää erityisen tärkeänä hallituksen liikenne- ja viestintäsuunnitelmaa.

- Esimerkiksi perusväylien kunnossapitoon on vihdoin panostettu kunnolla. Niin tie-infran kuin raideliikenteen kunnostukset sekä uudistukset ovat lähteneet jo vauhdilla käyntiin. Tämä on ollut hyvin tarpeellista. Suomessa on monia huonossa kunnossa olevia tienpätkiä. On tärkeää, että Suomen ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelu on saatettu alulle. Tätä kautta saadaan tehtyä pitkäjänteinen suunnitelma siitä, kuinka liikennejärjestelmää kehitetään tasapuolisesti koko Suomessa, Werning toteaa.

Myös lakivaliokunnan jäsenenä toimiva Werning on tyytyväinen, että oikeusvaltiota kehitetään turvaamalla oikeudenhoidon tarpeelliset resurssit, oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään ja niiden kustannuksia alennetaan

- Lopuksi haluan vielä todeta, että tärkeimpiä hallituksen päätökseen viemistä asioista on sote-uudistuksen saattaminen vihdoin eteenpäin. Nyt henkilöstömitoituksen nostaminen 0.7 on kirjattu lakiin. Tämä mitoitus toteutetaan vastuullisesti asteittain. Lisäksi ikääntyneiden ihmisten terveyden- ja hyvinvointia edistetään erillisellä ikäohjelmalla, Werning painottaa.

Werning muistuttaa myös hallituksen hienosti hoidetusta koronakriisistä. Vaikka lainaa onkin jouduttu ottamaan miljardien edestä, on se ollut kriisin hoidossa tarpeellinen toimenpide. Kyse on ollut myös arvovalinnoista. Näillä rahoilla on tuettu työttömiä ja lomautettuja henkilöitä, ravintoloiden toimintaa, yritystuilla suomalaista yrittäjyyttä ja monia muita tarpeellisia eteen tulleita asioita. Nyt on aika kohdistaa katse kohti tulevaisuutta huolehtien siitä, että Suomi on hyvinvointivaltio jatkossakin.