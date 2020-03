SDP:n Werning: Työvelvoitteen käyttöönotto vasta viimeisenä keinona

SDP:n Väätäinen: Tehdään osamme taistelussa koronavirusta vastaan 28.3.2020 12:36:30 EET | Tiedote

Suomi on erittäin vakavan tilanteen edessä muun maailman kanssa. Valmiuslaki on voimassa ja Suomessa eletään poikkeusoloissa. Hallitus on ottanut kaikki tarvittavat keinot käyttöön epidemian hillitsemiseksi ja kuolemien välttämiseksi. Epidemian hidastaminen ja tautihuipun tasaaminen on välttämätöntä, jotta terveydenhuollon kapasiteetti ei pääse ylikuormittumaan. Hallitus on päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27. maaliskuuta alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Ra