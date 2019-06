SDP:n Werning tyytyväinen Kouvola-Kotka-Hamina rataosuuden parantamisesta

SDP:n Väätäinen: Rinteen hallitukselta merkittävät panostukset myös Pohjois-Savoon 18.6.2019 13:34:45 EEST | Tiedote

Rinteen hallitus esittää tänään julkistetussa vuoden 2019 2. lisätalousarviossa rahoitusta 55 miljoonaa euroa Ylivieska-Iisalmi ja Siilinjärvi-Ruokosuo rataosuuksien sähköistämiseen ja Iisalmen kolmioraiteen rakentamiseen. Radalla on runsaasti kaivosteollisuuden sekä kemian ja metsäteollisuuden tavaraliikennettä. Vuosittainen rahdin määrä radalla on ollut noin kaksi miljoonaa tonnia. Radan sähköistys lisää rautatieliikenteen kilpailukykyä Itä-Suomesta ja Kainuusta Pohjanlahden satamiin, tehostaa kuljetusketjuja ja parantaa alueen yritysten kilpailukykyä. Pohjois-Savon tarvitsee valtion panostusta elinvoiman vahvistamiseen ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti uusia tavoitteita.