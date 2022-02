Se olisi taas se aika 2 vuoden syklistä, kun Temoselta, (eli minulta) tulee uusi leffa!

No niin, leffahan on siis aivan törkeä. Enkä nyt edes ylimainosta. Se on törkeä, mauton ja täysin moraaliton. Näistä huolimatta leffa on erittäin hyväntahtoinen ja se on tehty suurella rakkaudella. Päähenkilöt (rooleissa Miska Haakana, Juhani Laitila, Jussi Puhakka ja Arman Alizad) ovat hyvien puolella pahoja vastaan, vaikka he siinä sivussa kasvattavat huumeita, johdattavat ystäviään surman suuhun ja vielä valehtelevatkin.

Tässä elokuvassa ei ole haluttu yksinoikeudella loukata ketään, joten me olemme pilailleet vähän kaikkien kustannuksella. Leffa on kuvattu virkavallan ulottumattomissa, Iitissä entisessä Kymenlaaksossa.

Leffassa sekoilevat myös tuomarille tutut Aku Hirviniemi ja Roope Salminen. Mielellään nämä nipistelijät laittaisi lopuksi elämää löysää hirteen roikkumaan, mutta on tämä kaksikko niin taitavia työssään, että olisi sääli olla riistämättä heidän talenttiaan kapitalistisiin tarkoituksiin. Sit kun kaikki muutkin tutut naamat pitää tunkea aina kaikkiin kotimaisiin leffoihin, niin on meillä tässä leffassa myös Akun paras kaveri, ei vielä tuomarille tuttu Janne Kataja. Muissa stereotyyppisissä henkilöhahmoissa nähdään pariskunnat Jan ja Katri Nyquist sekä tosikkona tunnettu hurmuri Mikko Nousiainen, vaimonsa Linda Wiklundin kanssa. Naiskiintiötä täyttää Miia Nuutila ja Olga Temonen, joka onkin elokuvan toinen tuottaja. Eksoottista verta leffaan tuovat Hunksmies Jucci ja K-kauppias Jahangiri. Ja voitte olla varmoja, että yksikään hahmoista ei kehity mihinkään elokuvan aikana, vaan he pysyvät yhtä hölmöinä ja yksioikoisina alusta loppuun asti.

Ai niin, elokuvan menestyksen takaa Timo Lavikainen, koska Suomessa ei ole tehty yhtään kaupallisesti epäonnistunutta elokuvaa, jossa Lavikainen olisi hulluttelemassa. Jos AVI suo, niin leffa on nähtävissä ainakin 109 teatterissa 18.3.2022.

Koska Uuno Muuttaa maalle on suuri esikuvani, niin tähänkin elokuvaan on tehty ATK-peli, joka vetää vertoja muille kuusnelosklassikoille. Pohjolan satoa The Peliä voi latailla Apple-kaupasta ja ehkä Google pläystä. GTA:n veroisen Ladaseikkailun on koodannut Juvanmalmin oma Steve Ballmer eli Eemeli Kelokorpi.

Leffaa myös markkinoidaan ELOKUVAKOULU.COM sivustolla. Ai mikä se on? No se on ohjaajan egoistinen projekti tehdä itsestään elokuvantekijöiden keisari. Perinteisen making-of jeesustelun sijasta ohjaaja jorisee liian pitkään itsestään ja omasta tekemisestään. Tästä saattaa olla iloa ainoastaan seuraavalle Spedelle.

Sit osa noista meidän leffan supertähdistä on tavattavissa digimaailmassa 18.2.2022 ja klo 12.30 tästä linkistä.

Tervetuloa turinoimaan elokuvantekijöiden kanssa ja ps. 100 ensimmäiselle luvassa virtuaalinen ämpäri.

Jos ja kunteidän julkaisussanne on joku kuva meidän leffasta, niin AV-saastetta löytyy meidän mediapankistamme täältä.

Eikä tässä vielä kaikki. Jos osastonne Rita Tainolat haluavat ottaa Wirtasen Tonista ja sen muijasta tai meidän elokuvatähdistä kuvan, niin meillä on yhteiset omikronin levitysbileet Itiksen Finnkinossa 16.3.2022 klo 18.00 alkaen. (En muuten mene mihinkään takuuseen, että WIrtanen ja sen hottisvaimo tulee edes paikalle, mutta voin luvata, että joku saa omikronin)

Jos taas itse haluat kirjoittaa leffasta jonkun hupailun, niin toimittajille suunnattu ilmaisnäytös on Itiksen Finnkinossa Luxe 4-salissa 17.2.2022 klo 11.00

HUOM! Kukaan tässä elokuvassa oleva EI kannata huumeiden laillistamista ja jos tästä jotain rahaa tulee, niin annamme hyvin pienen avustuksen Jämsän YAD:lle huumeiden vastaiseen työhön.