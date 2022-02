Seikkailijat Ruusu ja Säde valloittavat puutaloalueen katot – Johanna Hulkon ja Sanna Pelliccionin uutuus on ylistys Raksilan tytöille, äideille ja mummoille

Ruusulla on koti taivastornin ylimmässä kerroksessa ja Säteellä pienessä puutalossa, mutta oikeasti ystävykset asuvat Raksilan talojen katoilla. Sieltä pystyy vakoilemaan muiden touhuja ja tähyilemään tähtiä unta odotellessa. Ja yhdessä ystävän kanssa uskaltaa tehdä myös uhkarohkeita loikkia ja seikkailla sydämen pohjasta! Eräänä kylmänä talviyönä leikistä tulee totisinta totta, kun tytöt huomaavat olevansa hurjan pelastustehtävän edessä.

Ruusu ja Säde seikkailevat menneisyyden Oulussa, joka muistuttaa kovasti kirjailija Johanna Hulkon lapsuuden Raksilaa. Vaikka Raksila kehittyy nykyään vauhdilla ja kiinnostaa alueena niin yliopistomaailmaa kuin luovaa luokkaakin, ennen alue oli Hulkon mukaa vähävaraisten asuttamaa laitakaupunkia. Raksila oli oma maailmansa kouluineen ja marketteineen, ja paikka, jossa kaikki tunsivat kaikki. Hulkon vanhemmat asuvat edelleen hänen lapsuudenkodissaan, johon kirjailija mielikuvissaan sijoitti myös uutuuskirjan toisen päähenkilön Ruusun asumaan.

Säde ja Ruusu vilkuttelevat toistensa ikkunoihin taskulamppujen valoilla samaan tapaan kuin Hulkko ja hänen lähistöllä asunut lapsuudenystävänsä vilkuttelivat. Vaikka tarina on fiktiivinen ja sisältää jopa hiukan fantasiamaisia elementtejä, Hulkko on kirjoittanut tarinaan myös omia muistojaan ja tuntemuksiaan lapsuuden Raksilastaan.

”Raksilasta on aiemmin kirjoitettu etenkin poikien näkökulmasta. Seikkailijat Ruusu ja Säde on ylistyslaulu Raksilan tytöille, äideille ja mummoille”, Hulkko sanoo.

Kirjan tekijäkaksikko, Johanna Hulkko ja Sanna Pelliccioni, ovat molemmat asuneet lapsuudessaan Raksilassa – Hulkko jopa uskoo muistavansa Pelliccionin omasta pihapiiristään. Jaettu Raksila-kokemus auttoi siinä, että Pelliccioni sai heti Hulkon tarinasta kiinni. Lopputuloksena on lämminhenkinen seikkailusatu, jonka hurmaava teksti ja taiturimainen kuvitus sulautuvat harmonisesti yhteen.

Johanna Hulkko (s. 1969) on Nokialla asuva kirjailija ja kirjoittamisen ohjaaja. Hänet tunnetaan erityisesti hänen suosituista Geoetsivät- ja Harmaa Hakkeri -lastenkirjasarjoistaan. Geoetsivien ensimmäinen osa on palkittu Arvid Lydecken -palkinnolla vuonna 2014. Sanna Pelliccioni (s. 1976) on kuvittaja, kirjailija ja graafinen suunnittelija. Hänet palkittiin vuonna 2019 Adventure-palkinnolla, joka annetaan joka toinen vuosi ansioituneelle kuvittajalle.

Seikkailijat Ruusu ja Säde ilmestyy 3.3.2022.

