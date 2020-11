Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistyö etenee

Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuusongelmia on kartoitettu Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä varten. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuuden taso Seinäjoella nähdään positiivisena mutta haasteitakin tiedostetaan. Syksyn aikana on käyty läpi muun muassa kyselyiden ja onnettomuusanalyysien perusteella löydetyt pahimmat vaaranpaikat, joihin ehdotetaan monipuolisia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Asukaslukuun suhteutettuna Seinäjoella on tapahtunut vuosien 2015-2019 aikana onnettomuuksia vähemmän kuin Suomessa keskimäärin on tapahtunut. Tänä aikana Poliisin tietoon tuli noin 190 tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Eniten poliisin tietoon tuli yksittäisonnettomuuksia, joita ovat esimerkiksi yksittäiset tieltä suistumiset. Myös jalankulun ja pyöräilyn onnettomuudet ovat selkeä haaste. Poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista noin 35 % johti henkilövahinkoon. Onnettomuustilastojen perusteella korkein onnettomuusriski on 15-24-vuotiailla nuorilla, jotka ovat selvästi yliedustettuina tilastoissa. Analyysissä huomio kohdistuu vuoden 2016 loppupuolella avattuun Ohikulkutiehen, jonka merkitys Seinäjoen liikenneturvallisuuteen on ollut varsin positiivinen.

Kaupunkilaisten mielipiteitä liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta kartoitettiin kyselyillä, jotka osoitettiin sekä koululaisille että kaikille Seinäjokelaisille. Kyselyn perusteella voitiin tehdä merkittäviä huomioita Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuudesta monella eri tasolla. Yksittäisistä rikkeistä ja ongelmista esiin nousivat erityisesti puhelimen käyttö ajon aikana, nopeusrajoituksien noudattamatta jättäminen sekä liian pienen turvavälin pitäminen. Liikenneympäristöstä nostettiin esille erityisesti esteettömyys, jonka tasoon kyselyyn vastanneet eivät olleet kovinkaan tyytyväisiä. Saatujen kommenttien perusteella suurin haaste esteettömyyden osalta ovat korkeat reunakivet, jotka haittaavat esimerkiksi vanhusten ja liikuntarajoitteisten kävelyä mutta vaikeuttavat myös sujuvaa pyöräilyä.

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa siirrytään seuraavaksi suunnitteluvaiheeseen, jossa ideoidaan eri toimijoiden yhteistyönä toimenpiteitä havaittujen ongelmien poistamiseksi. Muun muassa asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysien perusteella löydetyt pahimmat vaaranpaikat käydään syksyn aikana läpi ja niihin ehdotetaan parannuskeinoja. Samalla pyritään myös selvittämään, miten kyselyn vastauksissa usein mainittua ”Pohjalaista ajokulttuuria” voitaisiin muuttaa aiempaa turvallisemmaksi