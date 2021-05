Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys on valmistunut

Jaa

Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtana toimii valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio, jota mukaillen kaupungin omaksi liikenneturvallisuusvisioksi muotoutui: ”Seinäjoki on liikenneturvallinen kaupunki asua ja kasvaa. Kaupungin katu- ja tieverkosto koetaan turvalliseksi.” Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan sekä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma on monipuolinen kokonaisuus, joka pitää sisällään läpileikkauksen liikenneturvallisuuteen ja sen tilaan Seinäjoella. Suunnitelma sisältää muun muassa liikenneturvallisuuden nykytilan analyysin eri näkökulmista, liikennejärjestelyjen parantamistoimenpiteitä sekä katsauksen Seinäjoen liikenneturvallisuustyöhön ja liikenneturvallisuusryhmän toimintaan. Suunnitelman päätavoitteena on vahvistaa käsitystä liikenneturvallisuudesta kaikissa ikäluokissa ja kulkumuodoissa.

Liikenneonnettomuudet aiheuttavat huomattavan määrän tuskaa, kärsimystä ja kustannuksia. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan esimerkiksi henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa puhutaan yli 300.000€ yksikkökustannuksista. Kunnille maksettavaksi kohdistuu noin 15-20% onnettomuuskustannuksista, jotka kohdistuvat muun muassa pelastus-, terveys- ja sosiaalitoimeen. Viimeisen viiden vuoden otannalla Seinäjoen kaupungin osalta puhutaan noin 3,5 miljoonan euron onnettomuuskustannuksista vuosittain.

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden tarkoituksena on parantaa liikenteen turvallisuutta kaikilla osa-alueilla, kehittää kestävän liikkumisen olosuhteita ja samalla edesauttaa myös onnettomuuskustannusten laskua. Seinäjoelta voidaan nostaa esille positiivisena esimerkkinä Joupin ja Jouppilan alue, jossa pääkatujen nelihaaraisten liittymien muuttaminen kiertoliittymiksi on vähentänyt onnettomuuksia merkittävästi. Liikenteessä kaikkia ongelmia ja haasteita ei voida kuitenkaan ratkaista rahalla tai liikenneympäristön ratkaisuilla. Kaiken tueksi tarvitaan pätevää koulutusta ja opastusta sekä aimo annos malttia.

Turvallinen liikenne koostuu monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien taustalla on lukuisia liikkujaan, ajoneuvoon ja liikenneympäristöön liittyviä tekijöitä. Yhtenä merkittävimmistä tekijänä on inhimillisyys. Suurin osa onnettomuuksista johtuu ihmisten tekemistä virheistä ja erehdyksistä. Yksilöillä on suuri vastuu, sillä meidän päivittäiset valinnat ja teot luovat oman vaikutuksensa liikenteeseen. Kokonaisuudessaan liikenne on monipuolista vuorovaikuttamista, jossa jokaisella matkalla on oma merkityksensä.

Liikenneturvallisuussuunnitelman raportin löydät tämän tiedotteen linkeistä sekä ELY-keskuksen verkkosivuilta liikenneturvallisuussuunnitelmat-osiosta.