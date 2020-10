Seinäjoen Voimistelijoille uusi pääyhteistyökumppani POP Pankista

POP Pankkikeskus osk

Hevosenkenkä 3

02600 Espoo





POP Pankit ovat itsenäisiä osuuspankkeja, joilla on yhteensä reilu 70 konttoria eri puolilla Suomea. POP Pankki Lapuasta ja POP Pankki Kyrönmaasta syntyvällä POP Pankki Lakeudella ja POP Pankki Kurikalla on molemmilla pankkikonttori Seinäjoella. Lisäksi POP Pankki Lakeudella on konttorit Kokkolassa, Vaasassa, Isossakyrössä, Laihialla, Lapualla ja Vähässäkyrössä. POP Pankki Kurikalla on lisäksi konttorit Kurikassa ja Tampereella.

Seinäjoen Voimistelijat on yli 90-vuotias seura. Tavoitteena on tuoda jäsenille iloa ja elämyksiä liikunnan kautta, sekä tuottaa positiivisia yhdessä tekemisen tunteita kaiken ikäisille. Mielestämme liikunnan tarkoituksena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.