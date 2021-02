Seinäjoesta eurooppalainen rahtidrooniverkoston tukikohta

Maailman johtava keskipitkien välimatkojen miehittämättömien rahtikuljetusten kehittäjä Dronamics alkaa operoida myös Seinäjoen lentoasemalta. Ensimmäisenä Suomessa brittiläis-bulgarialainen yritys on solminut yhteistyösopimuksen Seinäjoen lentoaseman kanssa. Tavoitteena on aloittaa miehittämättömät rahtilennot vuonna 2022.

Seinäjoen lisäksi Dronamicsin rahtikenttäverkostossa ovat Liege Belgiasta - Alibaban Euroopan toimituskeskus - Brescia Italiasta - Italian postin kansallinen keskus - sekä Osijek Kroatiassa ja Skövde Ruotsissa. Dronamicsin toiminnan käynnistymisen ansiosta Skövde, Osijek ja Seinäjoki ovat kaikki kehittymässä merkittäviksi alueellisiksi lentorahtiliikenteen keskuksiksi.



- Hieno uutinen Seinäjoelle. Tämä on osa pitkään jatkunutta kehitystyötä, jonka ansiosta lentokenttämme on saamassa uutta toiminnallisuutta. Miehittämättömät rahtilennot ovat tulevaisuutta ja me olemme nyt osa tuota tulevaisuutta. Dronamicsista saamme myös erittäin mielenkiintoisen, oman alansa huippuyrityksen Seinäjoelle, toimitusjohtaja Leena Perämäki Into Seinäjoesta toteaa.



Dronamicsin verkostoon Seinäjoki valikoitui erityisesti keskeisen sijainnin ja kattavan yritysverkoston vuoksi. Etuna oli myös, että Seinäjoen lentoasema on yksityinen ja näin ollen ketterämpi kumppani.



- Uskomme Seinäjoen visioon verkkokaupan logistisesta keskittymästä. Tavoitteenamme on synnyttää Eurooppaan uudenlainen ketterä jakeluverkosto suurille verkkokauppatoimijoille. Liegen rahtikenttä toimii jo mm. Alibaban jakelukanavana, jonka kautta Kiinan verkkokaupan rahti voidaan kuljettaa ympäri Eurooppaa ja Seinäjoen kautta myös Suomeen, Dronamicsin liiketoiminnan kehitysjohtaja Ivet Vidinova toteaa.



Dronamics toimittaa tämän vuoden aikana Seinäjoen lentoasemalle tukiaseman laitteineen ja järjestelmineen lentojen aloittamiseksi. Samalla koulutetaan henkilökunta hoitamaan kuljetuksia. Työpaikkoja on luvassa alkuun ainakin viisi.



Dronamicsin verkoston jäsenille syntyy kasvavan rahdin ja maahuolinnan ansiosta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Rahtilennot piristävät koko Seinäjoen talousalueen bisnestä avaamalla uudenlaisen portin nopeille saman päivän toimituksille Euroopan markkinoille.



- Tämä on ollut todella innostava case alusta lähtien. Dronamics tuo uudenlaista kauan kaivattua innovatiivista ja tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa Seinäjoen lentoasemalle. Olemme Dronamicsin ensimmäinen yhteistyökumppani Suomessa, mikä on merkittävä asia meille. Mukaan tarvitaan nyt alueen yritykset tekemään Seinäjoen droonirahtiverkoston tukikohdasta menestystarina, Seinäjoen Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Pakari kiittelee.



- Dronamicsin sijoittuminen Seinäjoelle tukee kaupungin visiota verkkokaupan logistisesta keskittymästä. Verkkokaupan suosio antaa uudenlaisia kasvun edellytyksiä kiristyvässä kaupanalan kilpailutilanteessa mm. kivijalkamyymälöille. Into tulee kevään aikana olemaan yhteydessä erityisesti alueen verkkokauppatoimijoihin. Yhteydenottoja toivotaan myös rahtidrooniverkoston toiminnasta kiinnostuneilta yrityksiltä, asiakkuuspäällikkö Elisabet Kivimäki Into Seinäjoesta kertoo.



Nopeat, luotettavat ja kustannustehokkaat tavarakuljetukset ovat Dronamicsin mukaan jatkossa “kansalaisoikeus”.

- Lopullinen tavoitteemme on tarjota päivässä perille -kuljetukset maailman jokaiselle kansalaiselle, Co-Founder ja toimitusjohtaja Svilen Rangelov toteaa.



Dronamicsin eurooppalainen rahtidrooniverkosto on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Siihen kuuluu lopulta arviolta 35 kenttää 11 Euroopan maassa. Tavoitteena on kehittää tiheä rahtidrooniverkosto, jossa jokaisessa Euroopan maassa on vähintään yksi tukikohta alkuun ja useampia myöhemmässä vaiheessa toiminnan käynnistyttyä. Yhtiön missiona on edullinen perille yhdessä päivässä -palvelu. Kuljetuksissa hyödynnetään patentoitua kiinteäsiipistä Black Swan -kuljetusdroonia, joka pystyy kuljettamaan kerrallaan 350 kiloa rahtia ja operoimaan peräti 2500 kilometrin säteellä.