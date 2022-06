Seinäjoki avaa odotetun Avaruuspuiston sekä Björkenheimintien ja Myllysaaren sillat

Seinäjoen kaupungissa vietetään avajaissumaa, kun keskustassa sijaitseva Avaruuspuisto, Björkenheimintien ja Myllysaaren sillat sekä uusi yhteys Ylistaron Asulan liikealueelle avataan loppuviikon aikana.

Uudella ja vanhalla sillalla kevyttä liikennettä

Björkenheimintien uuden sillan rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2021. Uusi silta rakennettiin vanhan suojellun sillan viereen. Vanhaan siltaan rakennettiin lisätukea ja se jää kevyen liikenteen käyttöön. Uusi silta on tarkoitettu sekä ajoneuvoille että kevyelle liikenteelle.

- Sillan kustannusarvio oli 1,65 miljoonaa euroa ja siinä on pysytty, sanoo kaupungininsinööri Joni Ulvila.

Björkenheimintien silta vähentää liikennepainetta Koskenalantieltä ja Huhtalantie–Hamarintie-risteysalueelta.

Siltojen valaistusta rakennetaan parhaillaan. Taiteilija Vesa-Pekka Rannikon suunnittelema kokonaisuus on valoa käyttävä ympäristötaideteos, joka kytketään osaksi siltojen muuta valaistusta. Teos koostuu kahdesta pöllöä esittävästä valoveistoksesta. Pöllövalot kytketään päälle syyskuussa.

Björkenheimintien silta avataan liikenteelle perjantaina 17.6. klo 14.

Björkenheimintien sillan kupeesta alkavalle Ruutipuiston luonnonsuojelualueelle tulee kyltitykset, joissa kerrotaan mm. Östermyran ruutitehtaan historiasta. Kyltit asennetaan perjantaina.

Myllysaaren sillasta leveämpi ja turvallisempi

Myllysaaren uusi kevyenliikenteen silta on 3 metriä leveä, mikä helpottaa talvikunnossapitoa ja sillalla liikkumista. Vapaudentien puoleinen yhteys sillalle on loivempi ja leveämpi.

Puistoalueelle sillan kupeeseen rakennetaan levike ja pöytäpenkki, jossa voi levähtää ihailemaan jokimaisemaa.

Vanha huonokuntoinen silta suljettiin viime elokuussa. Hanke viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta, sillä urakkatarjouksia tuli vain yksi.

- Uusi tarjouspyyntö tehtiin talvella ja saimme useampia tarjouksia. Aikataulussa on pysytty, vaikka sillalle sopivaa puutavaraa jouduttiin etsimään kuukauden verran, Ulvila sanoo.

Myllysaaren silta avataan perjantaina 17.6. klo 15.





Avaruuspuistosta keskustan vetonaula

Keskuspuiston Avaruuspuistossa on kaksi hieman toisistaan erillään olevaa leikkialuetta. Leikkipuiston vetonaulana ovat Avaruuden pääkaupunki -teemasta ammentava massiivinen avaruusalus ja raketti. Puiston kustannusarvio on 168 000 euroa.

Avaruusaluksen minimikorkeus on 5 metriä ja pituutta sillä on 17,5 metriä. Erikorkuisia ”komentosiltoja” on kolme.

Toisen leikkialueen pystyasennossa nouseva raketti on lähes 8 metriä korkea. Sisätilaan johtavat rappuset raketin alta sekä sivulta. Raketin sisällä ylös pääsee kierreportaita pitkin. Poistumisteinä on kaksi umpinaista liukumäkeä.

- Avaruusalus ja raketti soveltuvat 1–12-vuotiaille leikkijöille. Molemmissa on runsaasti pikkuastronauteille sopivia, mielikuvitusta ruokkivia toimintoja, kertoo kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo.

Avaruuspuisto sijaitsee Kalevankadun ja Keskuskadun välissä. Puisto on leikkikunnossa viikonlopun aikana.

- Keskusta-alue on kaivannut monipuolista leikkimaailmaa, ja nyt sellainen saadaan. Tervetuloa viihtymään koko perheen voimin! Hirvensalo sanoo.

Tanelinrannalle on myös rakennettu pienille lapsille leikkipaikka aivan uimarannan läheisyyteen.

Ylistarossa yhteys Rapakujalta Asulan liikealueelle avataan viimeistään perjantaina 17.6.

- Yhteyttä aloitettiin rakentamaan Pelmaan tiejärjestelyn avaamisen jälkeen. Liikenneyhteydet Seinäjoentieltä Asulan alueelle ovat nyt sujuvammat, Joni Ulvila toteaa.

Toripaviljongin avajaisia vietetään elokuussa

Keskustorin toripaviljongin avajaisia vietetään tämänhetkisen arvion mukaan elokuussa. Paviljonki toimii esiintymislavana erilaisille tapahtumille, ja se sisältää myös wc:t ja aputiloja. Aputiloista voidaan tarvittaessa tehdä esimerkiksi infotila tai kioski.

- Kun käyttötarkoitus on muuttunut, myös paviljongin ulkomuotoa on muokattu alkuperäisestä suunnitelmasta, sanoo kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi.

Paviljongin kokonaishankinta-arvo on lähes 900 000 euroa, mikä sisältää noin 100 000 euroa torin AV- ja valaistustekniikan ohjaukseen liittyviä kustannuksia. Uudessa kilpailutuksessa paviljongin teräsrungon ja julkisivun kuparointien tuotanto ja asennus irrotettiin kokonaisurakasta Seinäjoen kaupungin hankinnaksi.

Paviljongin avajaisohjelmasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Skeittiparkin rakentaminen siirtyy

Lakeudenpuiston skeittiparkin rakentaminen siirtyy alkuperäisestä suunnitelmasta. Hanke kilpailutettiin ja tarjouksia saatiin vain kaksi, joista molemmat ylittivät selkeästi varatut määrärahat. Skeittipuiston rakentaminen alkaa todennäköisesti ensi kesänä.