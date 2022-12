Seinäjoki neljättä kertaa ykkösenä kuntien imago -tutkimuksessa

Seinäjoki jatkaa neljättä kertaa peräkkäin suurten kaupunkien ykköspaikalla Taloustutkimuksen kuntien imago 2022 -tutkimuksessa. Seinäjoen vanavedessä olivat nytkin tutut kaupungit Kaarina ja Tampere. Yritysjohtajien arvioitavana oli 13 erilaista imagotekijää.

– Olemme Seinäjoella todella iloisia hyvistä tutkimustuloksista. Ne tsemppaavat meitä edelleen kehittymään. Yritysten toimintaedellytysten varmistaminen on kaupunkistrategiamme kärki, joka huomioidaan läpi organisaation toimialojen. Yritykset luovat alueen elinvoiman ja kasvattavat toimeentuloa, toteaa kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

– Kärkipaikka on meille tuttu, mutta joka kerta yhtä ilahduttava, toteaa Into Seinäjoen toimitusjohtaja Leena Perämäki.

– Lupausta yritysystävällisyydestä lunastetaan joka päivä ja haluamme parantaa koko ajan. Erityisen hienoa on huomata että seinäjokisten yritysten luottamus kotikaupunkiinsa kantaa epävarmoinakin aikoina. Täällä asioita ratkotaan yhdessä ja katse on aina eteenpäin.

Seinäjoella useita ykkössijoja

Ykkössija Taloustutkimuksen vertailussa vahvistaa Seinäjoen asemaa Suomen ykköskaupunkina yrityksille.

Neljän ykkössijan lisäksi Seinäjoki on nelinkertainen ykkönen Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä ja viisinkertainen ykkönen Elinkeinoelämän keskusliiton kuntarankingissa.

Kuntien imago on Taloustutkimuksen vuosittain tekemä seurantatutkimus, jossa ovat mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa.

Tutkimuksessa selvitetään kunnan alueella toimivien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta mielipiteitä kunnista, joissa heidän edustamallaan yrityksellä on toimintaa. Haastattelut on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä syksyn aikana ja tutkimukseen on vastannut yhteensä 1983 henkilöä. Tulokset sisältävät vertailut soveltuvin osin edellisiin tutkimuksiin.

Lisätiedot: Leena Perämäki, 0400 675 121