Seinäjoki pärjäsi Vaasaa ja Kokkolaa paremmin Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Seinäjoki sijoittui Vaasaa ja Kokkolaa paremmin Suomen Vuokranantajien uudistetussa kaupunkirankingissa. Kaikki pohjalaismaakuntien keskuskaupungit jäivät kuitenkin vertailun häntäpäähän. Seinäjoki oli sijalla 21, Vaasa sijalla 25 ja Kokkolalla sijalla 26 vertailussa mukana olleiden 27 kaupungin joukossa. Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa.

Suomen Vuokranantajien vuoden 2021 kaupunkirankingin perusteella asuntosijoittajan näkökulmasta houkuttelevimmat kaupungit ovat Tampere, Turku ja Vantaa. Seinäjoki oli sijalla 21, Vaasa sijalla 25 ja Kokkola sijalla 26 vertailussa mukana olleiden 27 kaupungin joukossa. Viimeiseksi sijoittui Kouvola.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin.

”Vaikka Seinäjoki päihittikin vertailussa Vaasan ja Kokkolan, sijoittuivat kaikki pohjalaismaakuntien keskuskaupungit vertailun häntäpäähän. Seinäjoen ja Vaasan sijoitusta heikensi erityisesti heikot arviot tulevien vuosien vuokratuotosta suuremmissa vuokra-asunnoissa. Jos tarkastelussa olisi ollut pelkät yksiöt, erityisesti opiskelijakaupunki Vaasan sijoitus olisi kohentunut. Kokkolassa vuokratuottoarvio on kolmikon paras, mutta hintakehityksen ennuste on taas puolestaan koko vertailun negatiivisin”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat tammi-maaliskuussa vuodentakaisesta Vaasassa 0,5 prosenttia, Kokkolassa 0,3 prosenttia ja Seinäjolla 0,1 prosenttia. Yksiöiden vuokrat nousivat Vaasassa (+1,0 %) selkeästi nopeammin kuin Kokkolassa (+0,4 %) ja Seinäjoella (+0,3 %). Kaksioiden vuokrat nousivat kaikissa kaupungeissa hyvin samansuuntaisesti 0,2–0,4 prosenttia. Kolmioiden ja suurempien asuntojen vuokrat laskivat hieman Seinäjoella (-0,1 %), pysyivät ennallaan Kokkolassa (0,0 %) ja nousivat aavistuksen Vaasassa (+0,1 %).

”Kaupungeista Seinäjoki pärjää parhaiten, kun tarkastellaan väestöennustetta sekä kaupungin vuokranantajien antamaa arviota kaupungin kehitysnäkymistä. Asukasluvun ohella kaupungin asuntotarjonta on kasvanut voimakkaasti, minkä seurauksena arvio vuokrakehityksestä on heikoin kaikista vertailun kaupungeista. Vaasa on opiskelijakaupunki, jossa lähes joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija. Yksiöiden kysyntä vaihteleekin kaupungissa voimakkaasti lukuvuoden ajankohdan mukaan. Kokkolassa taas vuokralainen löytyy keskimäärin nopeimmin tyhjään vuokra-asuntoon, mutta kaupunki häviää kehitysnäkymissä sekä Vaasalle että Seinäjoelle”, Rokkanen toteaa.

Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän koronan jäljiltä

Korona ei Suomen Vuokranantajien kyselyiden perusteella ole lisännyt häiriöitä vuokranmaksussa, mutta vuokralaisen löytymisen on ilmoitettu vaikeutuneen alkuvuonna koko maassa.

”Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa”, Rokkanen arvioi.

”Heinä-elokuu on vuokramarkkinoiden kuumin sesonki. Vaikka alkuvuosi on ollut vuokralaisen markkinat, loppukesästä varsinkin yksiöt liikkuvat todennäköisesti nopeasti. Siksi opiskelu- tai työpaikan varmistuttua kannattaa nopeasti käynnistää asunnon etsintä”, kertoo liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen Vuokraovi.comilta.

Katso lisätietoa kaupunkirankingista Suomen Vuokranantajien sivuilta. Kaupunkikohtaiset arviot ovat tarkemmin luettavissa jäsensivuiltamme maksutta Suomen Vuokranantajien jäsenille.

Median edustajana voit saada kaupunkikohtaiset tiedot ekonomisti Sakari Rokkaselta, sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi tai yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkoselta, ville.valkonen@vuokranantajat.fi 12.7.–30.7. Sakari Rokkasen loman aikana.