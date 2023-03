Seitsemän koiraveljestä – Koiramainen tulkinta Kiven klassikosta

Seitsemän koiraveljestä on Mauri Kunnaksen samannimisen kirjan pohjalta tehty hauska ja vauhdikas koiramainen tulkinta Aleksis Kiven klassikkoromaanista Seitsemän veljestä. Näytelmän dramatisointi on Johanna Sorjosen käsialaa. Teoksen ohjaajana vierailee Aleksis Meaney, joka on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Helsingin, Kokkolan ja Joensuun Kaupunginteattereissa sekä Helsingin Kansallisteatterissa, jossa pyörii tällä hetkellä Meaneyn ohjaama Ronja, ryövärintytär. Seitsemän koiraveljestä on Meaneyn ensimmäinen ohjaustyö Vaasan kaupunginteatterissa.

”Teos on vahvasti kasvutarina, jonka keskeisinä kantavina teemoina ovat toisista välittäminen ja tasapainon löytäminen itsensä ja ympäristönsä kanssa. Ajatuksena oli löytää sopiva tasapaino teoksen hengen ja visualiikan välillä, mutta myös tuoda teokseen jotain uutta tulkintaa, hukkaamatta kuitenkaan alkuperäisteoksen taikaa”, kertoo Meaney teoksen maailmasta.

Riemukkaan teoksen sävellys ja musiikkivastuu ovat Sauli Perälän, joka nähdään myös mukana näyttämöllä. Teoksen koreografina toimii teatterinjohtaja Seppo Välinen, ja lavastuksesta ja puvustuksesta vastaavat teatterin uudet kiinnitetyt taiteelliset suunnittelijat, lavastaja Mika Haaranen ja pukusuunnittelija Emilia Eriksson. Seitsemän koiraveljestä on sekä Haarasen että Erikssonin ensimmäinen suunnittelutyö Vaasan kaupunginteatterissa. Teoksen valo- ja videosuunnittelusta vastaavat Olli Haakana ja Teemu Vähänen.

Koiraveljeksinä koko perheen seikkailussa nähdään näyttelijät Toni Ikola (Juhani), Pekka Hiltunen (Tuomas), Petteri Hautala (Aapo), Samuli Koskela (Simeoni, vier.), Mari Hirvi (Lauri), Jukka Wennström (Timo) ja Sarah Nedergård (Eero). Muissa rooleissa Romeo-näyttämöllä seikkailevat Timo Luoma, Heini Haverinen (vier.), Anna Lemmetti-Vieri, Lauri Kamppari, Ville Härkönen ja Sauli Perälä.

Luonnon helmassa vai sivistyksen parissa? Siinäpä kysymys, jonka kanssa painivat Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero – Jukolan seitsemän koiraveljestä.

Seitsemän koiraveljestä saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä torstaina 23.3.2023 klo 18. Esitys on tekstitetty ruotsiksi. Näytelmän kesto on noin 2 tuntia, sisältäen väliajan. Teosta suositellaan yli 7-vuotiaille, alle 7-vuotiaat vanhempien seurassa.

Teos on osa Vaasan kaupunginteatterin 80-juhlavuoden ohjelmistoa.