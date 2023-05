Seitsemän suuren kaupungin liikuntajohtajat: kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus liikkua

– Haluamme kiinnittää huomiota erityisesti liikunnan ja urheilun harrastamisen nousseisiin hintoihin. On aika miettiä laajasti keinoja, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten liikunnan kohtuuhintaista harrastamista, liikuntajohtajat sanovat.



Seitsemän suuren kaupungin liikuntajohtajat eli Helsingin Tarja Loikkanen, Espoon Martti Merra, Vantaan Veli-Matti Kallislahti, Tampereen Jukka Etu-Seppälä, Turun Markus Kalmari, Oulun Niina Epäilys ja Jyväskylän Anna-Leena Sahindal ovat seuranneet liikunnan ja urheilun kulujen nousua huolestuneena jo pidemmän aikaa.

Liikuntajohtajien mukaan nyt on hyvä aika arvioida, mikä on eri toimijoiden rooli lasten ja nuorten harrastamisen tukemisessa.



– Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa liikuntaa, mutta miten kaikki voisivat harrastaa liikuntaa kohtuullisella hinnalla, liikuntajohtajat kysyvät.



Liikuntajohtajat kehottavat kaikkia liikunnan ja urheilun toimijoita yhä parempaan yhteistyöhön uusien toimintatapojen luomiseksi.



– Nyt on tärkeää kehittää malleja, joissa maksuttoman tai edullisen harrastamisen ja perinteisen urheiluseuraharrastamisen hyviä puolia yhdisteltäisiin lasten ja nuorten toiveita, tarpeita ja oikeuksia kuullen.



Rakentavaa pohdintaa vaaditaan myös Olympiakomitealta, lajiliitoilta ja valtakunnallisilta järjestöiltä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksillään jäsenseurojensa toimintaan ja harrastuskustannuksiin



Liikuntajohtajien mukaan liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden rakentaminen vain kunnan taseeseen ei ole enää realistista, eikä edes mahdollista kaikille lajeille. Tällä hetkellä kuntien rakentamien ja omistamien liikuntapaikkojen vuorot menevät pääosin seuroille.

– Samalla meillä kaikilla on tarve tarjota liikuntatiloja yhä enemmän vapaavuoroina lapsille ja nuorille - ja kaikille kaupunkilaisille, jotka eivät liiku seuroissa, liikuntajohtajat sanovat.

Tiloja on nyt kaikille liian vähän, kun liikunnan lajikirjo laajenee ja kuntalaisten tarpeet muuttuvat. Kaikki tämä asettaa valtavasti paineita liikunta- ja urheilijaseuroille: miten tavoittaa kaikki halukkaat ja tarjota samalla kohtuuhintaisia liikuntapalveluita.

Liikuntajohtajat:

Tarja Loikkanen, Helsinki

Martti Merra, Espoo

Veli-Matti Kallislahti, Vantaa

Jukka Etu-Seppälä, Tampere

Markus Kalmari, Turku

Niina Epäilys, Oulu

Anna-Leena Sahindal, Jyväskylä