Seitsemän uutta näyttelyä syksyllä Vaasan kaupungin museoissa

Tikanojan taidekodin näyttely Näyttämöllä vie Vaasan teatterihistoriaan ja esittelee valikoituja paloja kiertävien teatteriseurueiden ajasta 1800-luvulta eri vaiheiden kautta nykypäivään. Kulttuurihistoriallinen näyttely on vaasalaisteattereiden kanssa yhteistyössä tehty, ja siinä nähdään valokuvia, arkistoaineistoa, pukuja, lavastemalleja, äänimaisemaa sekä taideteoksia museoiden kokoelmista. Esillä on myös Vaasan Oopperan perustajiin kuuluneen vaasalaisen Irma Rewellin näyttäviä esiintymispukuja. Näyttely on esillä 16.9.2022–12.3.2023.

Samaan aikaan avautuu uusi kokoelmanäyttely taidekodissa. Näyttelyssä Sävyjä 1920-luvun paletilta on esillä teoksia Tikanojan taidekokoelmasta. Näyttely tutustuttaa aikakauden väriajatteluun. Keskeiset aiheet ovat arki ja sunnuntai, joiden käsittelyssä näkyvät murretut ja kirkkaat sävyt. Näyttely painottuu suomalaiseen taiteeseen aina Wäinö Aaltosesta Werner Åströmiin.

Ensimmäinen ja viimeisin Vuoden nuori taiteilija

Vuoden nuori taiteilija on valtakunnallinen taidetapahtuma, joka sai alkunsa Tampereen nuorkauppakamarin aloitteesta. Vaasa tekee tapahtuman tiimoilta nyt toista vuotta yhteistyötä Tampereen kanssa

Vuoden nuori taiteilija 2022 on Emma Jääskeläinen. Massiivisista kiviveistoksista tunnetun taiteilijan monisäikeinen, materiaalitietoinen ja leikillinenkin taide esittäytyy Kuntsin modernin taiteen museossa 1.10.2022–29.1.2023. Jääskeläinen kuvaa teoksiaan sanoilla ”käteen mahtuva, halattava, mahdoton”, sillä niiden kokoskaala liikkuu hyvin pienestä monumentaaliseen.

Samaan aikaan Kuntsilla avataan vuonna 1984 ensimmäiseksi Vuoden nuoreksi taiteilijaksi valitun pohjalaissyntyisen Kristian Krokforsin näyttely Forever Young. Kristian Krokfors kuuluu taiteilijoihin, jotka hiovat ilmaisuaan yhä täydellisemmäksi keskittymällä tiettyyn rajattuun aihepiiriin. Krokforsin teokset ovat samanaikaisesti tuttuja ja outoja, todellisia ja epätodellisia. Molemmat näyttelyt on tuottanut Tampereen taidemuseo.

Vaikuttavat ihmiskasvot valokuvissa

Pohjanmaan museon näyttelytila täyttyy 4.11.2022–9.4.2023 tunnetuista ja tuntemattomista ihmiskasvoista, joiden taustalla on unohtumattomia tarinoita. Näyttelyssä We Have a Dream on noin 50 suurikokoista mustavalkoista muotokuvaa, jotka esittävät Nobel-palkinnon saaneita, taiteilijoita, poliitikkoja, aktivisteja ja arjen sankareita. Kuvissa ovat mm. Dalai Lama, Patti Smith, Martti Ahtisaari ja Malala Yousafzai.

Vaasassa näyttely nähdään Valokuvayhdistys Ibis ry:n 25-vuotisjuhlan kunniaksi ja se laajenee myös kaupunkitilaan. Muotokuvat on ottanut ruotsalainen valokuvaaja Albert Wiking. Näyttelyn on tuottanut We have a Dream AB ja Studio Olsson & Per AB.

Taidehallissa kaksi uutta näyttelyä

Moniaistinen näyttely You’ve Changed perustuu kahden taiteilijan, Svetlana Bogatchevan ja Jennifer Lipkinin pandemiakeväänä käymiin keskusteluihin ajanjaksosta, joka muutti maailmaa. Näyttelyssä 20.8.–30.10.2022 taiteilijat tarjoavat katsojalle moniaistisen kokemuksen arkkitehtonisilla asetelmilla, mukaansatempaavilla digitaalisilla teoksilla, käsitetaiteellisilla veistoksilla ja abstrakteilla maalauksilla.

Terhi Niemisen ja Iris Kärkkäisen näyttely Sodium Roadium rakentuu omaelämäkerrallisesta videoteoksesta ja valoinstallaatiosta, jotka kertovat autojen, huoltoasemien ja moottoriteiden yömaailmasta sellaisena, kun se vuosikymmenten ajan on näyttäytynyt. Vaasan taidehallissa näyttely on esillä 5.11.–12.2.2023.

