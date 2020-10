Seitsemän veljestä lasten ja nuorten esittämänä– kunnianosoitus 150 täyttävälle klassikkoteokselle

Skötar- och läkarmottagningarna vid Gerby hälsostation avbryts för en vecka fr.o.m. måndagen 5.10 4.10.2020 12:02:34 EEST | Tiedote

Mängden coronasmittor har ökat märkbart under det pågående veckoslutet. Eftersom det behövs mer resurser till spårningen och bekämpningen av coronasmittan, avbryts skötar- och läkarmottagningarna vid Gerby hälsostation under vecka 41, dvs. fr.o.m. 5.10.