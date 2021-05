Seitti vei voiton Lahden Aleksanterinkadun siltakilpailussa

Sysmän S-marketiin rantautuu kesän ajaksi pop up -kalatori 21.5.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Asiakkaat toivoivat, oma lähikauppa toteutti toiveet: Sysmän S-marketin palvelutarjonta täydentyy kesäkaudeksi pop up -kalatorilla. Salpausselän Kala avaa kalatorin ensimmäisen kerran 28.–29. toukokuuta. Kesäkuusta alkaen pop up -piste on avoinna neljänä päivänä viikossa.