Selekta Henkilöstöpalvelut konserniin kuuluva Selekta Varsinais-Suomi Oy on ostanut 14.1.2022 Varsinais-Suomen Apuvoima Oy:n osakekannasta 85%

Selekta Konserni on suomalainen henkilöstöpalveluja tuottava asiantuntijayritys, joka toimii valtakunnallisesti. Konserniin kuuluvat myös tytäryhtiöt Promesta ja Rekrymesta. Selekta on perustettu 1999. Toimipisteitä on 11 kaupungissa. Työllistämme vuosittain useita satoja työntekijöitä rakentamisen-, teollisuuden- ja logistiikan toimialoilla. Rekrymestan kautta työllistyy eri alojen toimihenkilöt. Olemme Rakennusteollisuus Ry:n ja HPL:n jäsenyritys. Yrityksessämme on myös oma pääluottamusmies. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että toimimme työturvallisuutta kunnioittaen sekä eettistä toimintaa korostaen. Työntekijöillemme olemme turvallinen työnantaja ja väylä uusiin ammatillisiin haasteisiin.

Varsinais-Suomen Apuvoima Oy on vuonna 2008 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka välittää työvoimaa Turun seudun talousalueelle. Tarjoamme työntekijöillemme ja asiakkaillemme toimialakohtaiset ja asiantuntevat palvelut mm. teollisuus, logistiikka, palvelut ja rakennustoimialoille. Yhtiömme on kasvanut viime vuosina vahvasti ja kannattavasti.