Sellutehtaan hukkavirtoja hyödyntävä kasvihuone voitti Metsäteollisuuden innovaatiokilpailun

Aalto-yliopiston opiskelijoiden kehittämä innovaatio voi mullistaa suomalaista ruoantuotantoa kiertotalouden keinoin.

Metsäteollisuuden Wood U Make It Happen -innovaatiokilpailun ovat voittaneet Aalto-yliopiston opiskelijat Mikko Niemeläinen ja Milla-Mari Vastavuo. Kaksikon kehittelemäRelaps on ekosysteemi, joka hyödyntää sellutehtaan hukkalämpöä ja mineraalivirtoja älykkäässä kasvihuoneviljelyssä.

– Innovaatiomme perustuu vahvasti kiertotalousajatteluun: haluamme saada aiemmin hukkaan menneet raaka-ainevirrat hyötykäyttöön. Lisäksi Relaps tarjoaa mallin, miten ruoantuotannossa voidaan vastata väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin paineisiin, Niemeläinen ja Vastavuo kertovat.

Kaksikon mielestä Suomesta löytyy erittäin korkeatasoista kasvihuoneteknologian ja metsäteollisuuden osaamista, joiden yhteistyö luo tulevaisuudessa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ruoantuotannolle.

– Haimme neuvoja eri alojen asiantuntijoilta ja yhdistimme niitä. Kiertotalousajattelu ei ole uutta metsäteollisuudessa, mutta sen yhdistäminen kasvihuoneviljelyyn näin kokonaisvaltaisesti on. Täytyy vain uskaltaa kokeilla ja leikitellä villeilläkin ideoilla ilman ennakkoluuloja, opiskelijakaksikko kannustaa.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatisen mukaan voittajatyöllä on hyvät kehitysmahdollisuudet ja skaalauspotentiaali.

– ­Relapsin kaltainen ekosysteemi lähestyy uudella tavalla ruoantuotantoa ja energiankulutusta. Se tarttuu rohkeasti globaalien megatrendien luomiin haasteisiin, kuten ympäristöongelmiin ja väestönkasvuun, Jaatinen kiittelee.

Innovaatiokilpailu katsoo tulevaisuuteen

Innovaatiokilpailun kolmen kärki palkittiin 4.12. Metsäteollisuus ry:n satavuotisjuhlassa, jonka yhtenä teemana on uusiutuminen ja tulevaisuuteen katsominen.

– Koko metsäteollisuus etsii tällä hetkellä vastauksia siihen, miten pystymme tuottamaan kuluttajille kestävimpiä vaihtoehtoja. Innovaatiokilpailun osallistujat ovat omilla ratkaisuillaan osoittaneet, että metsäteollisuuden tulevaisuutta rakennetaan jo nyt, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

