Semmareiden kiertueella siivotaan rantoja ja suojellaan Suomen vesistöjä

Semmareiden Ilakoivat silakat -kiertue:

24.11. Joensuu, Carelia-sali

25.11. Kajaani, Kaukametsän sali

26.11. Oulu, Madetojan sali

30.11. Hämeenlinna, Verkatehdas, Vanaja-sali

1.12. Turku, Logomo

2.12. Espoo, Tapiola-sali

3.12. Lahti, Sibeliustalo

4.12. Lappeenranta, Lappeenranta-sali

7.12. Kuopio, Musiikkikeskus

8.12. Jyväskylä, Paviljonki

9.12. Tampere, Tampere-talo

10.12. Helsinki, Musiikkitalo

Kiertueen liput ovat myynnissä lippu.fi- ja ticketmaster.fi-sivustoilla.

“Uusien ideoiden etsiminen on ollut koko 30-vuotisen toimintamme perusta. Ilakoivat silakat oli aluksi ainoastaan hauska sanapari ja huumorimielellä keksitty nimi kiertueelle. Mutta kun saimme Pidä Saaristo Siistinä ry:n yhteistyökumppaniksi, tutustuimme tarkemmin myös Siisti Biitsi -ohjelmaan. Silloin päätimme, että jokaisena konserttipäivänä lähetämme lenkkeilevän Semmarit-iskuryhmän siivoamaan paikallisia rantamaisemia”, kertoo Joel Linna Semmareista.

Kokoonpano haastaa myös yleisönsä mukaan keräämään roskia rannoilta ja lähiluonnosta. Hankkeesta innostuvat voivat jakaa kuvia omista siivoushetkistään Semmareiden sosiaalisen median kanaville, ja jokaisella kiertuepaikkakunnalla arvotaan kannustuspalkintoja osallistuneille.

Vesistöt, silakat ja luonnonsuojelu tulevat näkymään myös konserteissa. Kiertueen suojelijaksi on lupautunut Kummelista tuttu Timo Silakka, ja kokoonpanon kuntovalmennuksesta vastaa Raimo Vormisto.

Tietoa Semmareista



Semmarit on Jyväskylässä perustettu 18 laulajan show-kokoonpano, joka säveltää, sanoittaa, sovittaa ja toteuttaa itse kaiken ohjelmistonsa aina lavakoreografioitaan myöten.

Ryhmä on saavuttanut kaksi virallisen albumilistan ykkössijaa ja esiintynyt muun muassa Ruisrockin päälavalla kahdesti. Syksyllä 2018 kokoonpano teki kiertueen Kaliforniassa ja levytti ensimmäisenä suomalaisena kokoonpanona Hollywoodissa Capitol Studiosin legendaarisessa Studio A:ssa. Kokoonpano on edustanut Suomea Montreux’n Kultainen Ruusu -tv-gaalassa sekä kolmessa maailmannäyttelyssä. Semmarit on useamman kerran esiintynyt myös Aasiassa, esimerkiksi kiinalaisen uudenvuoden gaalassa sadoille miljoonille tv-katsojille. Kiertueita on nähty Kanadassa, Saksassa, Ruotsissa, Portugalissa ja Virossa.

Parhaiten Semmarit tunnetaan kotimaassaan kuitenkin suurimmat konserttisalit täyttävistä vauhdikkaista esiintymisistään.