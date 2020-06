Senaatintorin kesä: Urbaani siirtolapuutarha ja helsinkiläisen ruokakulttuurin keidas

Helsingin Senaatintorin jättiterassihanke etenee. Toimijoiksi on valittu monipuolinen kattaus helsinkiläisiä laaturavintoloita. Terassialueen visuaalinen ilme saa inspiraationsa urbaanista siirtolapuutarhasta mökkeineen ja palstoineen. Turvallisuus ja alueen kulttuurihistoriallinen arvo ovat olleet suunnittelun keskiössä.

– Tämä kesä on kriittistä aikaa monelle yrittäjälle Helsingissä. Senaatintorin kesä ei palvele ainoastaan sinne sijoittuvia yrityksiä ja helsinkiläisiä, vaan toimii toivottavasti piristysruiskeena koko kaupungin keskustalle, yrittäjille ja kotimaan matkailulle. Poikkeuksellinen aika ja sijainti edellyttävät erityisen huolellista suunnittelua. Uskon, että yhdessä onnistumme luomaan turvallisen, elämyksellisen ja yhteisöllisen kesäkeitaan kaupungin sydämeen, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Suunnittelija Linda Bergrothin tekemän tilallisen konseptin mukaan Senaatintorin kesäterassista muotoutuu urbaani siirtolapuutarha. Idea versoaa suoraan helsinkiläisestä kaupunkikulttuurista ja paikallisesta tavasta nauttia kesästä. Käytännön pohja suunnittelutyöhön piirtyi esiin Senaatintorin kiveyksen ruudukosta, ns. gridistä.

– Huomasimme, että Senaatintori muodostuu noin 3 x 3 metriä ruuduista. Tämä ruutukaava luo selkeän pohjan siirtolapuutarhamaiselle palstoitukselle – ja tietysti myös turvaväleille.

Siirtolapuutarha-ideaan johdattivat myös Tuomaan Markkinoilta tutut mökit, joita haluttiin hyödyntää tässäkin projektissa.

– Olemassa olevat pastellinsävyiset mökit on alun perinkin mietitty sopimaan juuri tämän kaupunginosan väritykseen, nyt ne vain puetaan vaihteeksi kesäasuun, kertoo Bergroth, joka vastasi aikoinaan myös Tuomaan Markkinoiden ilmeen uudistuksesta.

Palstoja rajaamaan tulee noin 200 viljelylaatikkoa, joihin istutetaan erilaisia yrttejä ja hyötykasveja. Kohopenkit muodostavat alueelle selkeät kulkuväylät ja ne ohjaavat turvallista asiakaskiertoa. Istutusten avulla pöytäryhmät saadaan rajattua turvavälein, viihtyisyyttä unohtamatta.

– On upeaa olla mukana projektissa, joka tähtää helsinkiläisten ja kaupungissa lomailevien riemastuttamiseen, iloitsee suunnittelija Linda Bergroth.

Kulinaristinen keidas

Myös Senaatintorin tulevat toimijat on jo valittu. Neljän päivän mittainen avoin haku tuotti yli 100 hakemusta, joista mukaan on nyt valittu 16 ravintoloitsijaa Helsingin keskustan alueelta.

– Kiinnostus on ollut valtavaa ja valinta oli vaikea. Painotimme kriteereissä laatua ja monipuolisuutta, kertoo terassialueen organisoinnista vastaavan Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Kokonaisuudesta onkin tulossa todella tasokas kattaus makuelämyksiä helsinkiläisistä huippuravintoloista: virkistäviä aamiaisia, kesäisiä lounaita, pizzaa, silakkaa, tapaksia, fine diningia, premiumhodareita, cocktaileja, paikallisia pienpanimo-oluita.

– Helsingissä on hieno ruoka- ja ravintolakulttuuri. Senaatintorille on nyt rakentumassa kesän kulinaristinen keidas ja helsinkiläisten laaturavintoloiden näyteikkuna, kiteyttää Bauer.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Senaatintorin terassi aukeaa viimeistään 1.7.2020





Senaatintorin kesä:

16 ravintola-alan toimijaa

480 asiakaspaikkaa

16 vessaa

Avautuu viimeistään 1.7.

Avoinna joka päivä elokuun loppuun klo 9-23 (anniskelu päättyy klo 22)

Senaatintorin kesän toimijat:



Bites Burgers

Bricco Wine Bar

Bryggeri Helsinki

Bakery-Eatery Levain

Ravintola Loop

Muru & Pastis

Paisano

Bar Runar

Ravintola Sea Horse

Skiffer x Seksico Tacos

Sofia Helsinki

Ravintola Sunn

Dogs & Bubbles by Valkoinen Sali

Pizzeria Via Tribunali & SALAKAPAKKA by Son of a Punch

W30

Yes Yes Yes





Senaatintorin kesän turvallisuus: