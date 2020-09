Senaatintorin kesän satoa: 400 000 kävijää, 250 työpaikkaa, yli 2 000 Instagram-julkaisua

Senaatintorin kesä päättyi elokuun lopussa ja nyt terassikokeilun tulokset on koottu yhteen. Terassikokeilu onnistui kahden kuukauden aikana tarjoamaan noin 400 000 kävijälle kesäisiä makuelämyksiä ja turvallisen kohtaamispaikan, mutta samalla se myös työllisti suoraan noin 250 eri alojen ammattilaista.

– Senaatintorin kesäterassikokeilu on onnistunut esimerkki uudenlaisesta kaupunkitilan käytöstä, kokeilukulttuurista ja kaupungin roolista verkostojen luojana. Se on myös viesti siitä, että me emme lamaannu, vaan teemme uusia asioita, yhdessä, sanoo Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori.

Kokeilu tuotti toivotun piristysruiskeen niin kaupunkilaisille, kotimaanmatkailijoille kuin yrityksille ja kaupunkikeskustan elävyydellekin.

– Oli upeaa katsoa, kun ihmiset löysivät Senaatintorin, ja helsinkiläisetkin rakastuivat kotikaupunkinsa pääaukioon uudelleen, iloitsee Senaatintorin kesän käytännön organisoinnista vastanneen Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Positiivista palautetta

Senaatintorin terassilla oli mukana yhteensä 16 ravintola-alan toimijaa, jotka kaikki vaikuttavat palautekyselyn perusteella erittäin tyytyväisiltä kesän tulokseen.

”Senaatintorilla oli suuri positiivinen vaikutus liiketoimintaamme, ja onnistuminen mahdollistaa osaltaan liiketoiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Skiffer&Seksico tacobar työllisti kesällä n. 10 henkeä. Tästä porukasta vain parille olisimme muuten pystyneet tarjoamaan töitä. Suora asiakaspalaute meille on ollut ylitsevuotavan positiivista. Torilla on selkeästi viihdytty, ja tällaista toimintaa on selkeästi kaivattu kaupunkiin.”

(Palautekysely Senaatintorin kesän yrittäjille, Tuukka Iivonen / Skiffer x Seksico Tacos)

Myös Senaatintorin vieressä toimivien Torikortteleiden kivijalkakauppiaat ja ravintoloitsijat kokevat lähes poikkeuksetta hyötyneensä ainakin jonkin verran Senaatintorin terassin toiminnasta.

”Kesäterassi taisi olla tämän kesän pelastus. Se toi paljon ihmisiä Aleksanterinkadun tähän päätyyn. Koska terassista uutisoitiin kansallisestikin (esim. uutisissa), osasivat myös ulkopaikkakuntalaiset tulla Senaatintorin kupeeseen ja löysivät Torikortteleiden alueen, osa jopa ensi kertaa.”

(Palautekysely Torikortteleiden toimijoille, Heli Rönkkö / LUMI Supermarket)

Monille terassin asiakkaille Senaatintorin kesä näyttää olleen yksi kesän kohokohdista, jopa jonkinlainen ulkomaanmatkan korvike. Kehuja keräsivät erityisesti toteutus, turvallisuus, tunnelma sekä monipuolinen ravintolatarjonta.

”Paras mesta Helsingissä tänä kesänä.”

”Kiitos ja toivottavasti ensi kesänä uudestaan Helsingin Kaupunki!! Tämä oli ehdottomasti kesän kohokohtia, kun reissut jäi tekemättä. Ja kun taas saadaan ulkomaisia turisteja Helsinkiin, tämä varmasti heidätkin valloittaisi.”

”Aivan hurmaava toteutus. Yhtenäisyys ja herkkyys on rauhoittavaa. Kiitokset käsienpesupaikoista, ne on ihan parasta.”

”Etelä-Euroopan tunnelmaa!”

(Kommentteja Torikortteleiden Facebookista)

Senaatintorin terassi oli myös eräänlainen kuluneen kesän someilmiö, must see -kohde, josta jokainen halusi napata omat makupalansa – ja somekuvansa. Pelkästään tunnisteilla #senaatintorinkesä #senaatintorinjättiterassi ja @senaatintorinjättiterassi jaettiin heinä-elokuussa yhteensä yli 2 000 Instagram-julkaisua.

Jatko vielä auki

Toiveita Senaatintorin terassitoiminnan jatkosta on esitetty paljon, mutta mitään päätöksiä siitä ei ole vielä tehty.

– Oli koronaa tai ei, terassin konseptihan olisi hyvin toteuttavissa tulevinakin kesinä – ja miksei vaikka muuallakin kuin Senaatintorilla. Paljon on toivottu myös, että Senaatintorilla olisi elämää muinakin vuodenaikoina, sanoo Peggy Bauer.

– Varmaa on, että ihmiset haluavat jatkossakin elää täyttä elämää, aistia ja kokea uusia asioita sekä nauttia erilaisista elämyksistä – vastuullisesti ja turvallisesti, summaa pormestari Vapaavuori.

*****

Senaatintorin kesä lukuina

1.7.–30.8.2020

16 ravintolatoimijaa

4 pop up -paikkaa

830 asiakaspaikkaa (aluksi 480)

16 vessaa

12 käsienpesupaikkaa

400 000 kävijää

suora työllistävyys noin 250 henkilöä

0 järjestyshäiriötä

159 581 myytyä ruoka-annosta

272 168 kpl myytyjä viinejä, oluita ja väkeviä alkoholijuomia

247 110 käytettyä lasia

137 760 litraa palautettuja lasipulloja

yli 2 000 Instagram-julkaisua tunnisteilla #senaatintorinkesä #senaatintorinjättiterassi ja @senaatintorinjättiterassi

yli 3000 kasvia ja kukkaa

78 000 litraa Kekkilän multaa

noin 15 km lokkisiimaa

noin 100 litraa käsidesiä (yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön Pakka-toiminta)



TOP 5 -ravintolat

1. Skiffer x Seksico Tacos

2. Via Tribunali

3. Bites Burgers

4. Muru & Pastis

5. Bar Runar



TOP 5 -annokset

1. Skiffer x Seksico Tacos: Mixplate

2. Bites Burgers: Green Standard -kasvishampurilainen

3. Bites Burgers: Standard-hampurilainen

4. Muru & Pastis: Kantarellirisotto

5. Via Tribunali: Pizza Margherita



TOP 5 -viinit & drinkit

1. Bar Runar: Mansikka-raparpericocktail

2. Son Of A Punch: Lucky to be alive -cocktail

3. Bricco: House Wine Red

4. Dogs and Bubbles by Valkoinen Sali: Champagne

5. Dogs and Bubbles by Valkoinen Sali: Prosecco