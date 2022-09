Senioreiden kulttuurifestivaalia vietetään Vaasassa 1.–14.10.2022

ARMAS-festivaali järjestetään Vaasassa jo kuudennen kerran. Festivaalilla nostetaan kahden viikon ajan esille Vaasassa tapahtuvaa ikäihmisten yhdistysten omaehtoista toimintaa ja tekemistä. Samaan aikaan käynnissä on myös Vanhustenviikko (2.–9.10.2022).

–Tänä vuonna ohjelmassa on muun muassa videotyöpaja, jossa Vamian opiskelijat jututtavat osallistujia siitä, minkälaista on olla ikäihminen tänä päivänä, kertoo vs. kulttuurisuunnittelija Pia Kokko Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Avajaisjuhla 3.10. ja ARMAS-päivä 13.10.

ARMAS-festivaalin avajaisjuhlaa vietetään maanantaina 3.10. klo 13-14.30 Vuorikeskuksen juhlasalissa (osoite: Vuorikatu 2-4, Vaasa). Avoimen yleisötilaisuuden ohjelmassa on mm. Loimolan Voiman, eli Mika ” Miša” Saatsin ja Niko ”Miikkula” Saatsin esittämää uutta karjalankielistä musiikkia.

Festivaalin aikana järjestetään torstaina 13.10. klo 10-14 ARMAS-päivä, joka tarjoaa kulttuuria ja hyvinvointia ikäihmisille Vaasan Ammattikorkeakoulun auditorioissa ja luokkatiloissa (osoite: Wolffintie 30, Vaasa). Ohjelmassa on mm. Pohjanmaan liiton tukeman Pohjanmaan maakuntataiteilija Satu Sundenin toteuttama osallistava työpaja ”Viulut soivat ikäihmisille”. Tapahtuman järjestävät yhdessä Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut ja Vaasan Ammattikorkeakoulu.

Omaehtoista kulttuuria ja taidetta

Festivaalin aikana nähdään myös ikäihmisten tekemiä omia teoksia.

Näyttely NAISET on esillä Vaasan kaupunginkirjaston vitriineissä 1.-14.10.2022. Taideteokset on tehty yli 65-vuotiaiden naisten Kulttuurikamari-ryhmissä, jotka ovat osa Vaasan kaupungin kulttuurista vanhustyötä.

–Näyttelyn teokset tehtiin paperimassasta ja ne maalattiin. Niistä syntyi naishahmoja, joille keksittiin mielikuvitukseen perustuva pieni tarina. Ryhmäläiset pitivät todella paljon teosten tekemisestä ja hahmot suorastaan syttyivät elämään, kertoo kulttuuriohjaaja Johanna Rapo.

ARMAS-festivaalin suojelija vuonna 2022 on Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Vaasalaiset yhdistykset sekä Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ottavat osaa tapahtumaan vuosittain.



Katso tarkempi ohjelma Vaasassa: www.vaasa.fi/armas

Valtakunnallisesta tapahtumasta löytää tietoja osoitteesta: http://armasfestivaali.fi/



ARMAS nostaa esiin ikääntyneitä taiteilijoita ja tekee ikääntymisen teemoja näkyväksi taiteen keinoin. Ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus yhdistää taiteilijoita, taidealan toimijoita, taidelaitoksia, vanhustyön järjestöjä sekä kunta-alan toimijoita. ARMAS tavoittelee toiminnallaan ikääntyneiden äänen esiin nostamista, oman näköistä vanhuutta, jossa ei ole rajoja olemiseen tai tekemiseen sekä iloista ja energistä festivaalia. Seuraamalla ARMAS-festivaalin sosiaalisen median merkillä #armasfestivaali löydät kuvia eri paikkakuntien tapahtumien fiiliksistä ja menoista.