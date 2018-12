Senioreille suunnattu digipalvelu tuo ihmiset yhteen ja kannustaa kuntoilemaan

Joel Hallikaisen kiertuevuosi Attendolla huipentuu konserttiin Ruotsissa 4.12.2018 09:03 | Tiedote

Rakastettu taiteilija Joel Hallikainen on kiertänyt tämän vuoden Attendon hoiva- ja palvelukodeissa ympäri Suomen. Kaikkiaan Hallikainen esiintyy 89:ssä Attendon ikäihmisten hoivakodissa ja mielenterveyskuntoutujien palvelukodissa. Kiertue on ollut valtaisa menestys niin yleisön kuin artistin itsensä mielestä. Esiintymiset on noteerattu Ruotsia myöten, jonne Hallikainen on kutsuttu esiintymään Suomen-kiertueen innoittamana 5. joulukuuta Attendo Fortuna-Onnelan hoivakotiin.