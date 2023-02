Seniorien oma museopäivä Vapriikissa

Perjantaina 24.2. Vapriikissa vietetään senioripäivää, jolloin eläkeläisten sisäänpääsymaksu on vain 2€. Kello 11 ja 13 luvassa on asiantuntijaopastukset Tampere ennen ja nyt -näyttelyyn. Oppaana on tutkija Antti Liuttunen.

Tampere ennen ja nyt -näyttely Vapriikissa 5.3. saakka. Kuva: Saarni Säilynoja

Senioripäivän teemana on tällä kertaa Vapriikin 5.3. sulkeutuva suosittu Tampere ennen ja nyt -näyttely. Se käsittelee historiallisten valokuvien avulla Tampereen kaupunkikuvan muutosta. Visuaalisesti vaikuttavan näyttelyn valokuvat ja videot ovat Vapriikin kuva-arkiston kokoelmista. Näyttelyn projektipäällikkönä on toiminut Antti Liuttunen, joten perjantain opastuksella on luvassa kovan luokan asiantuntemusta ja tarinoita kuvien takaa.

