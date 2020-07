Seniorien palvelukeskusten kuntosalit avataan Espoossa elokuun aikana

Kuntosalit avataan portaittain. Ensimmäisinä avautuvat Tapiolan palvelukeskuksen kuntosali 3.8. ja Espoon keskuksen palvelukeskuksen kuntosali 10.8. Kuntosalille on varattava aika.

Palvelukeskusten kuntosalivuorot on tarkoitettu ensisijaisesti senioreille, jotka tarvitsevat fyysistä harjoittelua arjen toiminnoista suoriutumiseksi.

Kävijämäärää rajoitetaan – harjoittelemaan pääsee ajanvarauksella

Kuntosalilla voi kerralla olla vain muutamia asiakkaita, jotta turvaväleistä voidaan pitää kiinni. Siksi kuntosalille on varattava aika. Kuntosalille saa tulla vain täysin terveenä, ja kuntosalilla ollessa on noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Käyttäjän on pyyhittävä laitteiden käsikahvat heti käytön jälkeen.

”Harjoitteluvuoroja on tarjolla tasatunnein siten, että harjoitteluaika on 30−45 minuuttia. Sen jälkeen henkilökunta puhdistaa tilat seuraavaa ryhmää varten. Turvallisuus otetaan huomioon myös pukuhuone- ja wc-järjestelyissä”, palvelupäällikkö Sarri Nuorivaara sanoo.

Aluksi yksi henkilö voi varata enintään neljä harjoitteluvuoroa kuukaudessa, jotta mahdollisimman moni pääsee harjoittelemaan.

”Jos varauksia tulee vähän, voimme tarjota innokkaimmille lisää vuoroja”, Sarri Nuorivaara kertoo.

Kuntosalien avautumisaikataulu ja yhteystiedot

Tapiolan palvelukeskuksen kuntosali, Länsituuli 1: sali avoinna 3.8. alkaen, varaa harjoitteluaika numerosta 046 877 1886.

Espoon keskuksen palvelukeskuksen kuntosali: sali avoinna 10.8. alkaen, ajanvaraus 3.8. alkaen numerosta 040 508 1923.

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen kuntosali, Hansakartano 4: sali avoinna 17.8. alkaen, ajanvaraus 10.8. alkaen numerosta 040 506 7719.

Soukan elä ja asu -seniorikeskuksen kuntosali, Soukankaari 7: sali avoinna 24.8. alkaen, ajanvaraus 17.8. alkaen numerosta 046 877 2889.

Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen kuntosali, Säterinkatu 3: sali avoinna 31.8. alkaen, ajanvaraus 24.8. alkaen numerosta 043 826 7994.

Haukilahden palvelukeskus pysyy toistaiseksi suljettuna.

Palvelukeskusten kuntosaleille ei voi tulla ilman ajanvarausta.

Palvelukeskukset

Palvelukeskukset suljettiin maaliskuussa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Palvelukeskusten muut toiminnot, kuten lounasravintolat ja kokoontumistilat, pysyvät suljettuina ainakin elokuun ajan. Syyskuun tilanteesta tiedotamme erikseen. Seniorien päivätoiminta käynnistyy elokuun aikana, otamme päivätoiminnan asiakkaisiin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lisätiedot

Palvelupäällikkö Sarri Nuorivaara, p. 043 824 8479

espoo.fi/palvelukeskukset