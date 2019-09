Seniorihotelli Ainola: ”Ikäihmiset eivät ole potilaita vaan ihmisiä, jotka haluamme tehdä tyytyväisiksi”

Suomen ensimmäinen seniorihotelli avattiin syyskuussa Espoon Pohjois-Tapiolaan. Ikääntyneille, eritoten muistisairaille suunnattu Seniorihotelli Ainolan ydin on palvelu. Asiakkaiden tervehtiminen, kuunteleminen, heille hymyileminen ja kosketus ovat luonnollinen osa hoitajien palveluhenkisyyttä.

Seniorihotelli Ainolan toimitusjohtaja Tuula Laulaja haluaa tehdä asiakkaansa tyytyväisiksi, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi he ovat luoneet henkisesti ja fyysisesti turvallisen ympäristön niin asiakkaille kuin heidän omaisilleen. Hymy ja kiireetön ilmapiiri sekä rauhallinen ja positiivinen asenne ovat erityisesti muistisairaille tärkeitä asioita huumorin lisäksi.

“Ikäihmiset eivät ole potilaita vaan ihmisiä, jotka haluamme tehdä tyytyväisiksi”, kuvailee Tuula Ainolan filosofiaa.

Hotellin esteetön ja elämyksellinen ympäristö piristävät ja tuovat hymyn huulille. Virkistävän miljöön lisäksi hotelli tarjoaa erilaisia palveluita, kuten hemmotteluhoitoja: kampaamo- ja parturipalveluita, hierontaa ja jalkahoitoja. Viinilasillisenkin saa halutessaan.

Spa-osastolla vieras voi nauttia rentouttavasta kylvystä turvallisissa olosuhteissa saunomalla, kylpemällä tai hemmotteluhoidoissa. Tiloista löytyy muun muassa porekylpyamme, joka on suunniteltu ikäihmisiä varten.

“Tehdään yhdessä ikääntyville arvokkaampi vanhuus”

Hotellihuoneissa on sähköllä toimivat sängyt painetta alentavilla antidekubituspatjoilla, uutta tekniikkaa edustavat unianturit ja elektroniset wc-pesuistuimet. Kylpyhuonekalustuksessa on käytetty antimikrobisia wc-kalusteita tukikaiteineen, jotka estävät mikrobien leviäimisen. Kylpyhuoneissa värit ja materiaalit on suunniteltu muistisairaille ja liikuntarajoitteisille. Kylpyhuonekalusteet ovat esteettömiä ja auttavat hahmottamaan tilaa.

Vehreällä paikalla sijaitseva hotelli tarjoaa tasokasta lyhytaikaista osa- ja ympärivuorokautista hoivaa ja hellää huolenpitoa. Huonehintaan kuuluu aina täysihoito eli hotellissa nautitaan oman keittiön valmistamaa herkullista aamupalaa, lounasta, päivällistä ja iltapalaa. Kahvihetki on yksi päivän tärkeistä hetkistä ja välipalaa on koko ajan tarjolla.

Palveluihin kuuluvat erilaiset aktiviteetit ja henkilökunta lähtee mielellään sään salliessa asiakkaiden kanssa ulos. Ainola tarjoaa asiakkailleen sellaisia palveluita, joita he haluavat.

Hotellin toimitusjohtaja Tuula Laulaja kannustaa myös muita lähtemään rohkeasti rakentamaan ikääntyvien parempaa tulevaisuutta ja perustamaan vastaavanlaisia hotelli- ja hemmottelupaikkoja seniorikansalaisille.

“Meidän konseptimme on avoimesti kopioitavissa. Ja haluan kannustaa omaisiakin olemaan rohkeasti yhteydessä. Meille voi soittaa kaikissa ongelmatilanteissa tai piipahtaa kahville kysymään, tutustumaan ja keskustelemaan. Ovet ovat aina avoinna”, sanoo Tuula ja toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi Suomen ensimmäiseen seniorihotelliin.

Pohjois-Espoossa toimiva 30-paikkainen Villa Tapiola on perustettu vuonna 2005. Suomalaisen yrityksen toimitusjohtaja ja pääomistaja on Tuula Laulaja. Korkeatasoinen hoitokoti on erikoistunut muistisairaiden asukkaiden yksilölliseen palvelemiseen. Villa Tapiola on palkittu muun muassa asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyyskyselyissä, kannustinmallikilpailussa ja digitarinoiden ansioista Tassu Kunniakirjalla.