Senioriperjantai Vapriikissa 17.3.

Vapriikissa ohjelmaa lapsille talvilomalla 21.2.2023 08:36:14 EET | Tiedote

Museokeskus Vapriikki Tampereella aloittaa talvilomaviikon vieton sunnuntaina 26.2. lasten manselaisella museosunnuntailla. Ohjelmassa on silloin Tampere-aiheista ohjelmaa ja opastuksia koko perheelle. Ensi viikolla museokeskus on avoinna joka päivä, ja ohjelmaa perheille on päivittäin vaihtuvalla teemalla. Mukana hulinoissa on myös MM-kisamaskotti Spiky, jonka voi tavata Vapriikissa maanantaina 27.2.