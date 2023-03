Sensei viitoitti Minna Eväsojan tien tiedon vuorelle – Tarinallinen tietokirja piirtää kuvan arvoituksellisesta mutta inhimillisestä japanilaisesta opettajasta

Meillä on tapana kysyä, mistä yliopistosta olet valmistunut, kun taas Japanissa kysytään, kenen ohjauksessa olet opiskellut. He kysyvät henkilöä, me kysymme rakennusta.

Kun Minna Eväsoja aloitti väitöskirjatyönsä wabista – karun kauneuden ilmenemismuodoista – hänelle nimettiin Sensei, opettaja. ”Kioton vuosien aikana opin, että opettajan valinta on oppimisprosessin kannalta ratkaisevin hetki. Sensein valinnassa ei kannata erehtyä, sillä se määrittelee tulevaisuuden”, hän toteaa.

Sensei on ollut minulle mentori, rinnallakulkija nuoren tutkijan alkutaipaleella sekä ovien ja urien avaaja. Sensei on tukenut niin arjen huolissa kuin tiedeyhteisön kiemuroissa. Sensei on ollut arjen tuki ja turva, joka lainaa rahaa, kun stipendi on myöhässä, ehdottaa sopivia kirjoja antikvariaatin katalogista ja vie mukanaan seminaareihin ja taidenäyttelyihin, esittelee kollegoilleen, nostaa, kannattelee ja auttaa eteenpäin. Sensein kanssa juhlistetaan niin uuden vuoden ensimmäistä seminaaria, keskikesän kuumuutta kuin syksyn lehtien ruskaa, ja vuodenvaihteen kiireessäkin muistellaan yhdessä kulunutta vuotta. Vasta aivan viimeiseksi Sensei on yliopiston virkamies.

Ihmisenä, isänä ja aviomiehenä Sensei on jäänyt Eväsojalle vieraaksi, vaikka hän vierailikin säännöllisesti opettajansa kotona tutkijaseminaarissa ja yksityisoppilaana ja piti yhteyttä kirjein, postikortein ja faksein Suomeen muutettuaan. Vuosien varrella paljastuneista yksityiskohdista Eväsoja punoo kudelman miehestä, joka edustaa katoavaa maailmaa. Sensei tuli vaatimattomista oloista, asui opiskeluaikanaan temppelissä ja liikkui polkupyörällä. Hän teki pitkän uran professorina jääden eläkkeelle 85-vuotiaana. Hän ei ole opetellut käyttämään älypuhelinta eikä häntä löydy somesta. Ruokakaupassakin Sensei kävi ensimmäisen kerran vasta 85-vuotiaana vaimon sairastuttua.

Minna Eväsoja on asunut vuosia Japanissa ja opiskellut Koben ja Takarazukan yliopistoissa sekä Urasenken perinteisessä teekoulussa. Hän toimi pitkään tutkijana akateemisessa maailmassa ennen siirtymistään terveydenhoitoalalle. Nykyisin hän toimii terveydenhoidon asiantuntijatehtävissä intohimonaan taiteen tuominen hoitoympäristöihin. Eväsoja on pidetty puhuja ja luennoitsija, joka on julkaissut useita kirjoja japanilaisesta estetiikasta ja taiteesta. Hän asuu perheineen Espoon Tapiolassa.

Minna Eväsoja: Sensei – Oppilaana Kiotossa

348 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana 22.5., lukija Minna Eväsoja