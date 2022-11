Seppälä luottavaisena kovan kisaviikon kimppuun, Eder odottaa erityisesti viestiä

Suomen maajoukkue-edustajille ovat kokonaisuuden palaset kohdillaan, joten into päästä kilpailemaan kansainvälisissä ympyröissä kotimaisemissa on suurta.

Tero Seppälän ei tarvinnut karsia paikastaan Suomen joukkueessa avauskilpailuihin, joten hänen valmistautuminen avausviikkoon sujui harjoittelun parissa.

"Olen hyvin pitkään harjoitellut tässä vielä tosi kovaa. Nyt nähdään, miten on ehtinyt palautua ja miten lähtee kulkemaan. Heti on kova kisaviikko tulossa, normimatka heti ensimmäisenä. Kauhean paljon ei noita (normaalimatkoja) ole tullut minulla kisattua, mutta latu on tuttu ja ampumapenkka, joten hyvillä mielin", Seppälä kertoi mediatilaisuudessa.

Eder odottaa erityisesti torstaita

Mari Eder on aina nauttinut yleisön kannustuksesta Kontiolahdella, meni kilpailuissa sitten miten tahansa. Ederillä on ollut erilainen harjoituskausi, mutta kaikki on kunnossa kauden alla.

Hän odottaa erityisen mielenkiinnolla yhtä kilpailupäivää.

"Odotan torstain viestiä. Harvoin olemme onnistuneet siinä, että neljä naista olisi terveenä ja hyvässä kunnossa tulossa kautta kohti. Nyt meitä on viisi. Odotan torstaita", Eder tuumi maajoukkueen tiedotustilaisuudessa.

Häntä ei nähty Kontiolahdella vielä GP-kilpailuissa, mutta hän on hakenut kilpailutuntumaa Saksan ampumahiihtäjien leirikilpailussa Vuokatissa ja maastohiihdon puolella Taivalkoskella Suomen cupissa.

Molemmat kilpailut toivat urheilijaa itseään ilahduttanutta suorittamista, joten kaikki vaikuttaa olevan kunnossa jälleen yhden maailmancup-kauden alla.

Herrmann yrittää vankistaa itseluottamustaan

Saksan naisten maajoukkueen valmennustiimiin liittynyt norjalainen Sverre Olsbu Röiseland on tuonut ampumisen suhteen uutta myös Denise Herrmannille.

Herrmannin valmistautuminen kauteen on sujunut suunnitelmien mukaan. Hän on koittanut yhdistää aiempina vuosina hyviksi havaittuja asioita uuden valmennuksen panokseen.

"Kauden selkeä tavoite on koti-MM-kilpailut. Sitä ennen tapahtumat ovat matkaa sinne. Yritän kasvattaa itseluottamustani", Herrmann sanoo alkukaudestaan kohti MM-kilpailuja.