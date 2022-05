Seulo Palvelut Oy on ostanut Bodenbox.fi verkkoruokakaupan

Seulo Palvelut Oy on ostanut Bodenbox.fi verkkoruokakaupan Boden Group Ab:ltä. Bodenbox.fi on pohjanmaan rannikkoseudulla Uusikaarlepyystä käsin toimiva ruokaverkkokauppa, jonka myyntialue on Vaasasta Kokkolaan.

Torstaina 19.5. on sovittu järjestelystä, jossa Bodenboxin liiketoimintaan kuuluvat ruokaverkkokauppa Bodenbox.fi toiminnot siirretään yhtenä kokonaisuutena Seulo Palvelut Oy:lle. Liiketoimintakaupassa Seulo Palvelut ostaa Bodenbox.fin liiketoiminnan ja brändin. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä. “Olemme erittäin iloisia, että pääsimme sopimukseen Seulo Palvelut Oy:n kanssa, sillä se luo vakaan kasvualustan Bodenbox.fi:lle. Odotamme innolla yhteistyön jatkamista ja Bodenboxin kehittämistä yhdeksi Pohjanmaan johtavista verkkoruokakaupoista.”- kertoo Christoffer Sirén, Boden Group Ab:n toimitusjohtaja. Bodenbox on alueellaan hyvän mielikuvan brändi, jonka kanssa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa ruotsinkielisellä alueella. Yrityksen perustajat pysyvät Bodenboxin kasvoina ja ovat tärkeä voimavara Bodenboxin kehittämisessä ja myynnissä. Samalla koko yritysrypäs ja tuleva konserni saavat uuden myyntialueen palveluilleen tulevaisuudessa.



”Olemme innoissamme uudesta yhteistyöstä asiakkaiden sekä tavarantoimittajien kanssa Pohjanmaalla. Jaamme Bodenboxin kanssa samat arvot ja suunnitelmat esimerkiksi paikallisten pientuottajien tukemisesta. Se luo meille vahvan pohjan tulevaisuutta ajatellen. Yhdessä toimien pystymme entistä paremmin kehittämään Bodenboxin, Kauppahalli24:n ja Seulon muiden verkkokauppojen toimintaa sekä laajentumaan ympäri Suomea.”- kommentoi Seulo Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Toivonen

