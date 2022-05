Seuraa Vihannes-Laitilan varhaisperuna-livestä, ehtiikö alkukesän herkku kypsyä ajoissa juhlapöytiin

Ehditäänkö valmistujaisiin saada kotimaista avomaan varhaisperunaa?

Tänä vuonna liveseuranta on siirtynyt Laitilasta Houtskarin saarelle, joka on ensimmäisiä paikkoja, josta Suomessa saa avomaan varhaisperunaa. Seurannassa on perunanviljelijä Stefan Karlgrenin pelto. Karlgren on kolmannen polven perunanviljelijä Houtskarissa ja erikoistunut varhaisperunan kasvatukseen.

Viljelijä on luvannut nostaa joka tiistai kello 10 kameran eteen perunoita, joista voi seurata mukuloiden kasvua. Jännitettävää riittää, sillä kotimainen varhaisperunakausi on noin viikon myöhässä kylmän kevään takia.

“Juhannuksesi saadaan taatusti kotimaista avomaan varhaisperunaa, mutta lähiviikkojen säät ratkaisevat valmistujaisjuhlapöytien kohtalon. Lämpimiä säitä kaivattaisiin”, kertoo Vihannes-Laitilan markkinointipäällikkö Jari Mämmi.

Yli 4 miljoonaa kiloa varhaisperunaa Vihannes-Laitilasta

Vihannes-Laitila toimittaa joka kesä ruokakauppoihin yli 4 miljoonaa kiloa varhaisperunaa, joka kasvatetaan Turun saaristossa ja Vakka-Suomessa. Houtskarin saarella tuotettiin varhaisperunaa ennen yli 800 tonnia kaudessa, nykyään enää alle 300 tonnia.

“Moni Houtskarin viljelijä on lopettanut perunanviljelyn eläköitymisen tai maatalouden kannattavuusongelmien vuoksi”, Karlgren kertoo entisten kollegoiden tilanteesta.

Vihannes-Laitila on Uudessakaupungissa toimiva alansa johtava vihanneskauppaa harjoittava yritys, jonka pääomistajia ovat 80 varsinaissuomalaista ja satakuntalaista perheviljelijää. Yritys työllistää yli 100 henkilöä ja tuotteita ostetaan yli sadalta sopimusviljelijältä. Vihannes-Laitilan tuotteita myydään ruokakaupoissa ympäri Suomen.