Seuraavana Kupittaa: Uusi Original Sokos Hotel Kupittaa avaa ovensa Turun keskustan kupeessa

Kasvava ja kehittyvä Turun Kupittaan alue saa ensimmäisen hotellinsa, kun Original Sokos Hotel Kupittaa aukeaa 1.7. Yhdeksänkerroksinen hotelli vastaa viime vuosina voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään niin työ- kuin vapaa-ajan matkustamisen osalta. Turun Osuuskauppa tuo liike-elämän keskuksena tunnetulle Kupittaalle majoituspalveluiden lisäksi uuden bistro-ravintolan sekä kattobaarin huikeine näkymineen.

Turun nopeimmin kehittyvän Kupittaan alueen ensimmäinen hotelli palvelee erityisesti yritys- ja liikematkailun sekä korkeakoulujen, sairaalan ja urheilutoiminnan majoitustarpeita, mutta tarjoaa erinomaiset puitteet myös vapaa-ajan matkustukseen.



Turun seudun matkailullinen potentiaali ja kiinnostus aluetta kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta.

– Turun Osuuskauppa on viime vuosina investoinut voimakkaasti matkailun toimialaan Varsinais-Suomessa. Kupittaan hotelli on jo kolmas TOK:n avaama hotelli reilun vuoden sisään ja vastaa niin alueellisiin kuin koko kotimaan matkailun kasvaviin tarpeisiin, kertoo Turun Osuuskaupan toimialajohtaja Mikko Eskelinen.



Sijainti, sijainti, sijainti



Kupittaan alue on yksi Turun voimakkaimmin kasvavista työssäkäyntialueista ja sen kehittäminen kuuluu Turun kaupungin kärkihankkeisiin.

– Sijainti kivenheiton päässä Turun keskustasta, loistavien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä on ihanteellinen. Kupittaan urheilukentät, alueen lukuisat yritykset ja startupit, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä Suomen suurin kaupunkipuisto ovat kaikki kävelymatkan päässä, Eskelinen kertoo.

Hotellin sijainti vastaa paitsi alueen nykyisiin myös tuleviin tarpeisiin. Myös vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen on panostettu. Sokos Hotels onkin valittu Suomen vastuullisimmaksi hotelliketjuksi jo kahdeksana perättäisenä vuotena. Myös Original Sokos Hotel Kupittaalle on myönnetty Green Key -sertifikaatti tunnustukseksi vastuullisuustyöstä.

Monipuolisia palveluita niin liikematkailijoille kuin perheille

Hotellivieraille Original Sokos Hotel Kupittaa tarjoaa rauhoittavan ympäristön niin lepohetkeen kuin työskentelyyn. Hotellissa on 196 modernia huonetta, joista 10 on esteettömiä. Perheitä ja isompia ryhmiä varten huoneisiin on saatavilla lisävuoderatkaisuja.

Myös monipuolinen ja kaivattu ravintolatarjonta alueella laajenee. Viihtyisä Bistro Elli tarjoaa loistavat puitteet niin ruokailulle kuin afterworkeille, ja yhdeksännen kerroksen Kuppis Rooftop Bar avaa huikeat näkymät Turun ylle.

– Tavoitteenamme on tarjota elämyksiä ja arjen palveluita sekä Turkuun saapuville työ- ja vapaa-ajan matkustajille että paikallisille. Hotelli toimiikin viihtyisänä ja lämminhenkisenä kokoontumispaikkana, joka palvelee aina aamiaisesta iltamyöhään, kertoo hotellinjohtaja Tarja Jalonen.

Tapahtumia varten Bistro Ellin yhteydessä on avoin parvitila jopa 75 hengen tarpeisiin sekä kabinetti 48 henkilölle. Lisäksi kokousvieraita palvelee läheinen Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, jonka kanssa hotelli tekee tiivistä yhteistyötä.

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Eskelinen, puh. 010 764 5007

Turun Osuuskauppa, hotellinjohtaja Tarja Jalonen, puh. 010 764 5011



Original Sokos Hotel Kupittaa pähkinänkuoressa: