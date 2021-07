Seurasaaren ulkomuseon kesäohjelmisto nostaa esille kulttuuriperinnön monimuotoisuuden

Seurasaaren ulkomuseoon etsitään nyt kesämökkiä 29.6.2021 09:45:16 EEST | Tiedote

Suomalainen mökkeilykulttuuri on elävää kulttuuriperintöä, johon suomalaisilla on tärkeä suhde. Vuodesta 2026 alkaen suomalainen mökkikulttuuri on osa Suomen kansallismuseon kohteisiin kuuluvaa Seurasaaren ulkomuseota. Mökkirakennusta etsitään avoimella haulla kesän ja syksyn aikana.