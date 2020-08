SGS aloittaa kasvomaskien testauksen Suomessa

31.08.2020 Helsinki. SGS rakentaa hengityksensuojainten ja maskien testaukseen keskittyvän laboratorion Helsingin Pitäjänmäelle.

Laboratoriolle on varattu tilat SGS:n Helsingin muiden laboratorioiden yhteyteen ja toiminnan suunnittelu on niin pitkällä, että testauslaitteisto on tilattu ja rekrytointi on aloitettu. Alkuvaiheessa laboratorio työllistää viisi asiantuntijaa. Testaaminen päästään aloittamaan vuoden viimeisellä kvartaalilla. Toiminta käynnistyy vaiheittain ja täyteen testauslaajuuteen päästään ensi vuoden alussa. Laboratoriossa tullaan testaamaan kirurgisia suu-nenäsuojuksia, hengityksensuojaimia ja niin sanottuja kankaisia kansanmaskeja.

Laboratorio palvelee suomalaisten valmistajien, maahantuojien ja viranomaisten lisäksi muun Euroopan ja lähialueiden teollisuutta.

SGS:llä on Suomessa jo ennestään osaamista ja kokemusta henkilönsuojainten testaamisesta, sillä yritys osti viime vuonna Työterveyslaitoksen Suojainpalveluiden liiketoiminnan https://www.sgs.fi/fi-fi/news/2019/10/transfer-of-ppe-assets

Työterveyslaitos osallistuu myös uuden laboratorion suunnitteluun ja käynnistykseen ja tulee hyödyntämään laboratoriota myöhemmin hengityssuojainten tutkimushankkeissaan.

"Se, että SGS valitsi juuri Suomen testauslaboratorion sijoituspaikaksi on tietysti hyvä uutinen meille yrityksenä, mutta se on hyvä uutinen myös Suomelle. Me uskomme, että paikallinen testausmahdollisuus edesauttaa myös teollisuuden liiketoiminnan kehittymistä paikallisesti", sanoo SGS:n Suomen ja Skandinavian yritysten toimitusjohtaja Mika Richardt.

SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. Meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa laadusta ja luotettavuudesta. Meillä on yli 89 000 työntekijää, ja maailmanlaajuinen verkostomme kattaa yli 2 600 toimipaikkaa ja laboratoriota. SGS Finland muodostuu kahdesta yrityksestä: SGS Finland Oy:stä ja SGS Fimko Oy:stä, joissa työskentelee yhteensä noin 230 asiantuntijaa.

