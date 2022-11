Show-kuoro Semmareiden konserttisalikiertue alkaa huomenna

Tuula Amberla matkustaa mielikuvituksen voimalla – ja julkaisee tänään uutta musiikkia 6.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

”Koko maailma on ollut jumissa vuoden; ei keikkoja, ei matkoja, ei juhlia. Olotila alkaa olla epätodellinen, välillä on tunne, että on suljettuna johonkin paikkaan, mistä ei ole enää ulospääsyä”, Amberla toteaa. ”Mutta onneksi meillä on mielikuvitus! Positiivisten ajatusten voimalla pääsemme eteenpäin, maapallon toiselle puolelle tai vaikkapa Pariisiin!”