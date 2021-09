Sibeliuksen pianotriot ilmestyvät kriittisenä editiona: nuoruusajan tärkein teosryhmä

Folke Gräsbeckillä on laaja kokemus Sibeliuksen triojen esittämisestä. ”Pianotriot ovat Sibeliuksen tärkein teosryhmä 1880-luvun nuoruusvuosilta”, hän kertoo. ”Pitkään tunnettiin ainoastaan nk. Loviisa-trio, mutta perikunnan suuri käsikirjoituslahjoitus Kansalliskirjastolle 1982 muutti kuvaa merkittävästi. Päivitettyyn teosluetteloon kuuluu nyt viisi kokonaista pianotrioa, jotka havainnollistavat nuoren säveltäjän edistysaskelia vuosilta 1883–1888.”

Kesällä 1883 valmistunut trio on Sibeliuksen varhaisin tunnettu moniosainen teos. Se syntyi kalastuksen ja metsästyksen lomassa. ”On mukavaa, että on jotain tekemistä sateisina päivinä”, kirjoitti 17-vuotias nuorukainen sedälleen. Varhaisimmat käsikirjoitukset ovat aiheuttaneet toimitustyössä eniten päänvaivaa. ”On ollut haasteellista tasapainoilla autenttisuuden ja käytännön soitettavuuden välillä”, Gräsbeck kuvailee. ”Tässä mielessä laatu on korkeampi 1886–1888 sävelletyissä Havträsk-, Korppoo- ja Loviisa-trioissa.”

Kaikki teokset yhtä lukuun ottamatta julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Toimittajat toivovat, että Sibeliuksen triot löytävät uuden julkaisun myötä entistä useammin tiensä konserttien ohjelmistoon.

Jean Sibelius Works -hanke on toiminut vuodesta 1996 ja julkaisee Sibeliuksen sävellystuotannon kokonaisuudessaan lähteiden perinpohjaiseen tutkimukseen perustuvina editioina. Uusi julkaisu on sarjan 34. nide. Sibeliuksen koottuja teoksia julkaisevat Kansalliskirjasto, Sibelius-Seura ry ja kustannusyhtiö Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi