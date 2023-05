Sieluaan myöten kaukasialainen ravintola Bridge avasi Helsingin sydämessä

Ravintola Bridge on Salmisen ja hänen georgialasisyntyisen miehensä Nikolozi ”Nika” Nikuradzen viides ravintola. Neljä muuta ovat laajaa suosiota saaneet Rioni-ravintolat Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Ravintola Bridge on syntynyt rakkaudesta koko Kaukasian alueen rikkaaseen ruokakulttuuriin.

”Halusimme tehdä Bridgestä erilaisen kuin Rioneista laajentamalla teemaamme Georgiasta muihin Kaukasian maihin. Sananmukaisesti Bridge pyrkii toimimaan siltana alueen erilaisten keittiöiden ja makujen välille”, Salminen perustelee.

Menu on Nika Nikuradzen käsialaa. Reseptiikka on niin lähellä aitoa kuin Suomessa vain voi olla.

Valtaosa raaka-aineista ja mausteista tulee suoraan Kaukasiasta

Ravintola Bridgen keittiö pyrkii mahdollisimman tarkkaan autenttisuuteen.

”Annosten ja menun suunnittelusta pitää huolen Nikan Suomessa asuva georgialainen äiti, joka suhtautuu ruokaan suurella intohimolla. Hän oli kotimaassaan koko suvun arvostama kokki, jonka keittotaito tunnetaan oman perheen ulkopuolellakin”, Salminen kehuu anoppiaan.

Bridgen sieluna on aito puuhiiligrilli. Menu on lihapainotteinen, kuten kaukasialainen ruoka yleensä, mutta vegaanisten ja kasvisruokien valikoima on yllättävän laaja.

Tuhdit pataruoat ja grilliannokset muodostavat ruokalistan ytimen. Niitä täydentävät keitot, salaatit, itsevalmistetut leivät ja jälkiruoat. Hatsapurit, kebabit ja baklava kuuluvat luonnollisesti listalle. Annokset ovat täyttäviä ja suuria.

”Hatsapurin resepti on salainen. Listalla on lammasta, vuohenlihaa, ankanrintaa, kanaa ja porsasta. Kasvisruokina on muun muassa maukasta kasvispataa, sieniä ja täytettyä munakoisoa. Kaukasialaiseen perinteeseen kuuluu, että vieraan ei tarvitse lähteä nälkäisenä”, Salminen luettelee.

Ravintola Bridge sijaitsee vanhan arvotalon ensimmäisessä kerroksessa

Sijainti on aivan Helsingin sydämessä, Erottajankadun ja Uudenmaankadun kulmassa. Sisäänkäynti on Uudenmaankadun puolelta. Suurista ikkunoista avautuu näkymät Erottajalle ja Dianapuistoon.

Kiinteistöllä on arvokas historia. Arkkitehtonisesti ainutlaatuinen rakennuskokonaisuus on valmistunut kolmessa osassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tyylillisesti kokonaisuus edustaa sekä jugendia että uusrenessanssia. Rakennukset peruskorjattiin huolellisesti pari vuotta sitten.

Huoneet ovat yli neljä metriä korkeat. Yksi kiinnostavimmista ravintolan tiloista on kulmasali, jonka kuusikulmainen muoto on säilynyt alkuperäisenä.

”Olemme pyrkineet säilyttämään rakennuksen arvokkuuden. Emme halunneet muuttaa juuri mitään. Koko kiinteistä ja sisätilat toimivat myös siltana eri kulttuurien ja aikakausien välillä. Olemme ylpeitä kokonaisuudesta”, Salminen perustelee.

Kaukasialainen ravintola Bridge on avoinna tiistaista torstaihin klo 16–23, perjantaina 16–24, lauantaina 13–24 ja sunnuntaina 13–24. Osoite: Erottajankatu 2, Helsinki.