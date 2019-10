Sievitalo ryhtyy laskemaan rakentamiensa omakotitalojen hiilijalanjäljen

Sievitalo on erikoistunut arjessa toimivien talopakettien ja asumisratkaisujen suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Sievitalo kuuluu Sievi Group-konserniin ja se hyödyntää tuotannossaan koko konsernin osaamista. Sievitalolla on vahva kokemus tuhansien kotien rakentamisesta. Sievitalon toiminnan keskeisiä arvoja ovat terveellinen ja kestävä rakentaminen, ajanmukaiset talomallit ja materiaalit, ympäristöystävällisyys sekä nykyaikaisen talotekniikan hyödyntäminen.

Vesitaito on valtakunnallinen markkinajohtaja uudisrakennusten energiaselvitysten laadinnassa. Yhtiö toimittaa tuhansia uudisrakennusten energiaselvityksiä vuosittain. Vesitaidon markkinaosuus uudispientaloissa on noin 60 prosenttia ja asuinkerrostaloissa yli 20 prosenttia. Uudisrakennusten hiilijalanjälkilaskentaa yhtiö on tehnyt vuoden 2019 alusta.