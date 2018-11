Sievitalo uudistaa yhtiörakenteensa

Sievitalo Oy uudistaa yhtiörakenteensa perustamalla Sievi Group-konsernin, jonka tytäryhtiöt muodostetaan Sievitalon nykyisistä liiketoiminta-alueista. Uudistuksen keskeisin tavoite on parantaa kannattavuutta lisäämällä liiketoiminta-alueiden kustannustehokkuutta ja selkeyttämällä niiden johtamisvastuita.

- Nykyisessä pientalorakentamiseen keskittyvässä liiketoiminnassa Sievitalon vahvuutena ovat useat tukijalat eli liiketoiminta-alueet. Olemme kasvaneet voimakkaasti, ja uudistuksella haluamme vahvistaa näitä tukijalkoja esimerkiksi myynnin ja kulurakenteen entistä tarkemmalla seurannalla tytäryhtiötasolla, sanoo Sievitalon toimitusjohtaja Jaakko Tokola.

Yhtiörakenteen uudistaminen toteutetaan vaiheittain neljän kuukauden kuluessa ensi vuoden alusta lähtien. Yksi osa tulevan konsernin kehittämistä on oman tuotannon lisääminen.

- Meille valmistuu Sieviin elementtitehdas tämän vuoden lopulla. Yhtenäistämällä elementtituotannon Sievi Groupin yhtiökohteissa ja omakotirakentamisessa varmistamme toimitusvarmuuden ja parannamme koko rakentamisketjun laatua, toimitusjohtaja toteaa.

Kuusi tytäryhtiötä

Sievi Group koostuu konsernihallinnon lisäksi kuudesta tytäryhtiöstä Sievitalo Oy:n nykyisen hallituksen jatkaessa Sievi Groupin hallituksena Jaakko Tokolan johdolla. Konsernin toimitusjohtajana toimii Jaakko Tokola, kehitysjohtajana Juha-Matti Silver ja suunnittelujohtajana Taina Jordan.

Tytäryhtiöiden operatiivinen johto on nimetty Sievitalon sisältä seuraavasti:

- Omakotitalot: Sievitalo Oy, Heikki Linna

- Perustajaurakointi: Sievi Asunnot Oy, Ari Heinonen

- Elementtien valmistus ja asennus: Sievi Element Oy, Markus Göös

- Talotekniikan rakentaminen: Sievitek Oy, Tomi Siirilä

- KVR-urakointi: Sievi Rakennus Oy, Aku Maher

- Hoiva- ja hyvinvointitilojen hankekehitys: Sievi Hyvinvointitilat Oy, Seppo Honkala

Sievitalo Oy:n kuluvan kauden budjetoitu liikevaihto on 63 miljoonaa euroa.

- Liikevaihdosta 60 prosenttia muodostuu perustajaurakoinnista, 30 prosenttia omakotirakentamisesta ja 10 prosenttia hyvinvointirakentamisesta. Lähivuosina hyvinvointirakentamisen osuus kasvaa merkittävästi, Jaakko Tokola arvioi.

Uutta yhtiörakennetta on suunniteltu syksyn ajan. Marraskuun alussa Sievitalo tiedotti uudistukseen liittyneiden yt-neuvotteluiden henkilöstövaikutuksista.

- Tässä on kyse yhdestä suurimmasta pientaloteollisuudessa tehdystä organisaatiouudistuksesta Suomessa. Suuruusluokan lisäksi poikkeuksellista ja ihailtavaa on ollut se intensiteetti, jolla henkilökunta ja erityisesti johdon työntekijät ovat olleet hakemassa ratkaisuja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

- Muutokset on voitu viedä läpi ilman muutosvastarintaa. Samalla kun toimintaa on tehostettu, olemme luoneet yli 15 uutta työtehtävää muokkaamalla entisiä työnkuvia. Tällä tavalla pystyimme kehittämään työntekijöiden työuria sekä rajoittamaan irtisanottavan henkilöstön määrän mahdollisimman pieneksi.

"Toimialan suunta ylöspäin"

Pientaloteollisuuden volyymit ovat tällä hetkellä historiallisen alhaiset. Tokola sanoo tilanteen luovan näkymää edessä olevasta kasvusta.

- Suunta on väistämättä ylöspäin. Enemmän olisin huolissani suhdanteista, jos olisimme iso kerrostalo- tai toimitilarakentaja. Pientalopuolella heilahtelut ovat perinteisesti pienempiä, minkä lisäksi tulevalla Sievi Groupilla on monta tukijalkaa tasaamassa suhdannevaihteluita. Meidän tärkein menestystekijä on jatkossakin osaava henkilöstö, joka haluaa menestyä ja kehittää organisaatiota.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiön tilauskanta on hyvä, ja ensi vuodelle on siirtyvää liikevaihtoa huomattava määrä.