Signify minimoi muovin käyttöä 2 500 tonnilla

Joka vuosi maailman valtameriin päätyy yli kahdeksan miljoonaa tonnia muovia, jotka uhkaavat maapallon luontoa ja eläimiä. Muovisaasteet ovat yksi ajankohtaisimmista ympäristöongelmista, mistä johtuen Signify lopettaa kaiken muovin käytön kuluttajapakkauksissaan vuodesta 2021 alkaen.

Maailman johtava valaistusyhtiö Signify osallistuu aktiivisesti muovisaasteiden torjuntaan ja vähentää ympäristölle haitallisten muovien käyttöä 2 500 tonnilla vuodessa, kun yritys vuonna 2021 lopettaa muovin käytön kuluttajapakkauksissaan. Tämä tehdään osana kestävää kehitystä tukevaa pakkauslinjausta, jossa Signify käyttää jo nyt 80 % kierrätettyä pakkausmateriaalia.

’’Muovijäteellä on erittäin kielteinen vaikutus planeettaamme ja sen biologiseen monimuotoisuuteen, ja olemme päättäneet ottaa johtavan roolin muovittomien vaihtoehtojen käytössä. Se on oikein ja se vastaa asiakkaidemme kasvavia odotuksia, '' sanoo Signifyn toimitusjohtaja Eric Rondolat ja jatkaa:

’’Odotan innolla päivää, jona voimme ilmoittaa, että emme enää käytä ollenkaan muovia pakkauksissamme.’’

Signify säästää aloitteella 2 500 tonnia ympäristöä saastuttavaa muovia vuodessa, mikä vastaa 125 miljoonaa PET-pulloa. 1 Jos ne laittaisi vierekkäin, niistä kertyisi yli 8000 kilometrin matka, toisin sanoen Tukholman ja Tokion välinen etäisyys.

Samaan aikaan uusi muoviton pakkaus on pienempi, mikä vähentää liikenteen ja materiaalien käytön hiilidioksidipäästöjä 6 000 tonnilla, mikä vastaa 270 000 täysikasvuisen puun käyttämää hiilidioksidimäärää vuodessa.2

Signify on jo saavuttanut hiilineutraaliuden 15 markkinassa (markkinoita kokonaisuudessaan 19). Vuonna 2019 yritys nimitettiin alan johtajaksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä jo kolmantena vuotena peräkkäin, ja tämän vuoden loppuun mennessä yrityksen odotetaan saavuttavan 100-prosenttinen hiileneutraalius kaikilla markkinoilla.

Signify on jo poistanut muoviset osat Philips Hue -valonlähteidensä pakkauksista. Paperipohjaisten pakkausmateriaalien läpipainopakkausten korvaaminen tapahtuu asteittain eri alueilla ja tuoteryhmissä alkaen LED-valonlähteillä Euroopassa vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana ja muualla maailmassa vuoden 2021 alusta. Tämä on osa Brighter Lives, Better World-kestävän kehityksen ohjelmaa.

1 Perustuu Signifyn omiin laskelmiin, joissa käytetään 0,5 litran PET-pulloja

2 Puu voi käyttää 22 kg hiilidioksidia vuodessa