Siilinjärven ja Reisjärven Osuuspankkien fuusio hyväksyttiin – yhdistyvästä pankista tulee Järvi-Suomen Osuuspankki

Siilinjärven ja Reisjärven Osuuspankkien osuuskuntakokoukset tekivät yhdistymistä puoltavat päätöksensä 22.-23.9.2020. Uuden organisaation rakentaminen käynnistyy välittömästi, ja uusi pankki aloittaa toimintansa 27.2.2021. Järvi-Suomen Osuuspankilla on yhteensä yhdeksän konttoria Järvi-Suomen alueella. Kasvua se hakee erityisesti Jyväskylän ja Kuopion alueilta

Pankkien yhdistymistä johtavan Siilinjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Soile Pusan mukaan osuuskuntakokousten päätökset olivat odotettuja. Yhdistyvän pankin pääoma on paremmin turvattu ja sen kasvattaminen on helpompaa, kun kasvun perustana on kaksi vahvaa kaupunkikeskusta. Järvi-Suomen Osuuspankin hallinnossa sekä johdossa tulee olemaan molemmista pankeista hallintohenkilöitä ja henkilökuntaa.

“Yhdistämällä resurssimme varmistamme toimintamme jatkumisen ja luomme edellytykset kasvulle. Kotiseutujen hyvinvointi on syntyvälle pankille keskeinen arvo. Nyt pystymme takaamaan alueellisen kehityksen ja paikalliset pankkipalvelut menettämättä identiteettiämme. Haluamme yhä olla pientenkin paikkakuntien asukkaita lähellä oleva oman kylän pankki edelleen”, Pusa toteaa.

“Vahvempi osallistuminen kasvukeskuksissa turvaa pankkien perinteisten ydinalueiden palvelut ja laajennettu yhteinen riskinottokyky vähentää keskittymäriskin syntymistä. Yhdistymisen myötä nousemme myös alueidemme asiakaspotentiaaliin nähden oikeamman kokoiseksi ja voimme palvella hieman isompiakin asiakkaita. Näin turvaamme vakavaraisuutemme ja kilpailukykymme markkinoilla hyvän kasvun rinnalla”, kommentoi Reisjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Jäntti.