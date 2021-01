Siipikarjan siirtoja rajoitettu alueellisesti Janakkalan lintuinfluenssalöydösten vuoksi

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N8-tyypin lintuinfluenssaa todettiin luontoon istutetuista fasaaneista Janakkalassa, Kanta-Hämeessä torstaina 21.1. Lähistön tarhatuissa fasaaneissa lintuinfluenssaa ei todettu. Ruokavirasto on määrännyt taudin esiintymispaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen, jolla rajoitetaan siipikarjan ja siipikarjasta saatavien tuotteiden siirtoja.

Ruokavirasto kehottaa lisäksi tehostamaan siipikarjatilojen tautisuojausta lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi koko maassa. Siipikarja ja kaikki kotieläiminä pidettävät linnut tulisi pitää sisällä tai suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin, ettei tartuntoja tule lisää eikä virus leviäisi pitopaikkoihin. Luonnonvaraisten lintujen ruokintaa siipikarjanpitopaikkojen yhteydessä tulee välttää.

H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmisiin, eikä se ole vaarallinen muille kotieläimille kuin siipikarjalle.

Rajoitusvyöhykkeen laajuus on kymmenen kilometriä taudin esiintymispaikasta, joka sijaitsee Vähikkälässä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ohjeistanut tarkemmin rajoitusvyöhykkeen siipikarjan pitäjiä, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa maaseutuelinkeinoviranomaisen pitämään siipikarjarekisteriin. Siipikarjan pitäjän on rekisteröidyttävä jo yhden yksilön pitämisestä. Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä oman alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Rajoitusvyöhykkeen siipikarjanpitäjien, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet, pitäisi ilmoittautua myös kunnaneläinlääkärille, jotta heille voidaan lähettää tarvittavat ohjeistukset. Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/

Lintuinfluenssaepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille. Mahdollisia merkkejä ovat lintujen apaattisuuden ja kuolleisuuden lisääntymisen lisäksi esimerkiksi muninnan väheneminen tai veden- tai ruoankulutuksen lasku.

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava virkaeläinlääkärille

Luonnossa liikkuvat voivat kohdata kuolleita luonnonvaraisia lintuja, ja etenkin havainnot lisääntyneestä luonnonvaraisten vesilintujen kuolleisuudesta ovat tärkeitä taudin seurannassa. Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka vastaa näytteiden lähettämisestä. Yksittäistä kuolleena löydettyä lintua ei pääsääntöisesti pidetä lintuinfluenssaepäilynä, ellei kyseessä ole iso petolintu, eikä näistä tarvitse tehdä ilmoitusta.

Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua. Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea paljain käsin. H5N8-tyypin lintuinfluenssa ei tiettävästi tartu ihmisiin, mutta linnuissa voi esiintyä muitakin taudinaiheuttajia, kuten salmonellaa. Tarkemmat ohjeet Ruokaviraston sivuilla

H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on löytynyt viime vuoden lopulta alkaen muun muassa Saksassa, Tanskassa, Alankomaissa, Ranskassa ja Ruotsissa sekä luonnonvaraisista linnuista että siipikarjatiloilta.

Siipikarjan ulkona pitäminen on ollut kiellettyä keväisin lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.

Läänineläinlääkäri Sari Haikka, p. 0295 016 104

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi

