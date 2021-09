Siivoojat-esitys tarkastelee yhteiskunnan valtarakenteita maahanmuuttajien silmin

European theatre collective (etc.) on esittävän taiteen ammattilaisista koostuvat ryhmä ja verkosto, jonka jäsenillä on kansainvälinen tausta. etc. tuottaa poikkitaiteellisia esityksiä, installaatioita ja tapahtumia sekä vuosittaista R.E.A.D. -lukudraamafestivaalia Helsingissä.



