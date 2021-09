Sijoittaja- ja vastuullisuusviestintään keskittyvä Bravura nimittää Pauliina Tennilän uudeksi toimitusjohtajaksi

Tiina Kuusisaari (FM, DI) vahvistaa yritys- ja sijoittajaviestintään erikoistuneen Bravuran tiimiä 18.11.2020 08:22:40 EET | Tiedote

Yritys- ja sijoittajaviestinnän asiantuntija Viestintätoimisto Bravura on nimittänyt Tiina Kuusisaaren (FM, DI) Investor Relations Advisoriksi 1.12.2020 alkaen. Tiina on työskennellyt viimeiset 10 vuotta vaativissa viestinnän tehtävissä alansa johtavissa suomalaisissa ja kansainvälisissä pörssiyhtiöissä, viimeisimpänä YIT-konsernissa, jossa hän vastasi konsernin sijoittajaviestinnästä Ennen YIT:llä työskentelyään hän toimi Nokiassa Senior Communications Managerina muun muassa talousviestinnän, ylimmän johdon viestinnän sekä strategiaviestinnän asiantuntijana. Tiinalla on kokemusta myös sisäisen muutosviestinnän projektien johtotehtävistä erityisesti yritysfuusioiden yhteydessä. Lisäksi hän on työskennellyt analyytikkona Nokian ja Stora Enson palveluksessa.