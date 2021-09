Sijoittajaviestinnän työkalut yhdessä paketissa – STT Viestintäpalvelut yhteistyöhön Investis Digitalin kanssa

Jaa

STT Viestintäpalvelut aloittaa yhteistyön Investis Digitalin kanssa. Yhdessä pörssiyhtiöille voidaan tarjota laaja valikoima sijoittaja- ja mediaviestinnässä käytettäviä työkaluja.

Investis Digital rakentaa ja ylläpitää sijoittaja- ja yrityssivustoja sekä digitaalisia IR-työkaluja kuten osakemonitorit ja omistajalistaukset. STT Viestintäpalveluiden portfoliosta löytyvät puolestaan tiedotejakelupalvelu STT Info pörssi- ja lehdistötiedotteita varten sekä muita mediaviestinnän palveluita.

Investis Digitalin kanssa tehdään yhteistyötä myynnissä, asiakaspalvelussa ja kehityksessä, kertoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.

- Tästä kokonaisuudesta hyötyvät kaikki pörssiyhtiöt, mutta erityisesti listautuville yhtiöille pystymme nyt tarjoamaan hyvän kattauksen tarpeellisia palveluita ja työkaluja. Investis Digital on johtava digitaalisen sijoittaja- ja yritysviestinnän asiantuntija Pohjoismaissa, joten olemme hyvin tyytyväisiä tämän yhteistyön käynnistymisestä, Laaksonen sanoo.

Investis Digital Finlandin business director Irmeli Hirvensalo kertoo paikallisen yhteistyön STT:n kanssa olevan luonteva jatkumo sille, että Investis Digitalin omaan tiedotearkistotuotteeseen on rakennettu integraatio STT:n pörssitiedotejakelupalveluun heti sen käynnistyttyä vuonna 2019.

- Listautuvalla yhtiöllä on yleensä kiire, ja monet IPOon liittyvät asiat ovat yhtiölle uusia. Silloin kaikki yksinkertaistaminen helpottaa elämää, ja yksi tapa yksinkertaistaa asioita on järjestää sekä pörssitiedotteiden jakelu että arkistointi yhdellä kertaa. Investis Digitalin paikallinen yhteistyö STT:n kanssa antaa tähän hyvän mahdollisuuden, Hirvensalo sanoo.

Vahvaa liikevaihdon kasvua

Pörssitiedotteiden jakelu on ollut mahdollista STT Info -palvelun kautta keväästä 2019 lähtien. Pörssitiedotepalvelun asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti, ja kysyntä on ollut vilkasta etenkin viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kaiken kaikkiaan vuoden 2021 ensimmäinen puolisko on ollut STT Viestintäpalveluille erittäin hyvä, ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan useita prosentteja vuoden 2021 aikana.

STT Viestintäpalvelut täydentää Investis Digital -yhteistyöllä partneriverkostoaan. Jo aiemmin yhteistyötä on tehty kansainvälisen tiedottamisen saralla muun muassa Business Wiren kanssa, mediaseurannassa Retrieverin kanssa ja mediavalmennuksissa Framilla Finlandin kanssa.