Sijoitusasunnot.com Group Oyj selvittää mahdollisuuksia listautua Nasdaq First North -markkinapaikalle

Sijoitusasunnot.com Group lyhyesti

Sijoitusasunnot.com on valtakunnallisesti toimiva kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö. Visionamme on olla alamme suunnannäyttäjä ja asuntosijoittajan tärkein kumppani. Ydinliiketoimintaamme on ostaa kokonaisia vanhoja korjausvelallisia kerrostaloja ja myydä ne eteenpäin sijoittajille joko sellaisenaan tai saneerattuna. Lisäksi meillä on omassa taseessa portfolio asuin- sekä teollisuuskiinteistöjä. Harjoitamme myös sijoitusasuntoihin erikoistunutta kiinteistövälitystoimintaa omistamamme Kauppa Käy LKV:n kautta.

Vuonna 2021 Sijoitusasunnot.comin liikevaihto oli 44 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 34 henkilöä.