Sijoitusasunnot.com Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Sijoitusasunnot.com Group Oyj

Lehdistötiedote 3.11.2022 klo 8.30

Kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö Sijoitusasunnot.com Group Oyj (”Sijoitusasunnot.com” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (“Listautuminen”).

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan pääosin osakeannista, jossa Yhtiö pyrkii keräämään noin 5 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumiseen liittyviä palkkioita ja kuluja. Yhtiö aikoo käyttää suunnitellulla Listautumisannilla hankittavat varat Yhtiön strategian toteuttamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, sisältäen kohteiden ostovolyymin kasvattamisen, suurempien kiinteistökokonaisuuksien ostot ja uudet jalostushankkeet. Listautumisannissa oletetaan olevan mukana myös noin 2 miljoonan euron lisäosake-erä, joka voidaan ottaa käyttöön ylimerkintätilanteessa.

Sijoitusasunnot.com lyhyesti

Sijoitusasunnot.com on vuonna 2011 perustettu suomalainen kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on kokonaisten kerrostalojen ostaminen ja niistä asuntojen myyminen eteenpäin asuntosijoittajille joko sellaisenaan tai saneerattuna. Yhtiöllä on lisäksi omassa taseessaan vuokrauskohteita, jotka tuovat jatkuvaa kassavirtaa.

Sijoitusasunnot.com toimii valtakunnallisesti ja pyrkii tarjoamaan asuntosijoittajille parhaita mahdollisia sijoitusasuntoja sekä tuottamaan lisäarvoa kiinnittämällä huomiota hankkimiensa ja tarjoamiensa kohteiden vuokratuottoon ja -asteeseen sekä kohteiden sijaintiin, mahdolliseen arvonnousuun, kuntoon ja niihin kohdistuvaan kysyntään.

Yhtiön kohteiden remontoinnista vastaa pääsääntöisesti tytäryhtiö Rajape Oy. Yhtiö harjoittaa lisäksi kiinteistöjen vuokraustoimintaa ja sijoitusasuntoihin erikoistunutta kiinteistönvälitystoimintaa tytäryhtiönsä Kauppa Käy LKV Oy:n kautta.

Yhtiön ympärille on kehittynyt yli 60 000 asuntosijoittamisesta kiinnostuneen tahon yhteisö, jolle Sijoitusasunnot.com tarjoaa asuntosijoittamiseen liittyvää koulutusta ja työkaluja sekä markkinoi ensisijaisesti myyntiin tulevia kohteitaan.

Sijoitusasunnot.com on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kannattavasti. Vuodesta 2016 vuoteen 2021 liikevaihto on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 75 prosenttia, oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa samalla aikavälillä keskimäärin yli 20 prosenttia. Korkea oikaistu oman pääoman tuotto kertoo Yhtiön liiketoimintamallin tehokkuudesta.

Toimitusjohtaja Henri Neuvonen kommentoi

”Avasimme sijoitusasunnot.com -nettisivut palvelemaan asuntosijoittajia vuonna 2014. Ajoitus oli liki täydellinen, kun asuntosijoitusbuumi oli käsillä. Tarjosimme nettisivujemme kävijöille blogikirjoituksia sekä ilmaisia työkaluja, kuten vuokrasopimuspohjia ja vuokratuottolaskuria, joita on ladattu kymmeniä tuhansia kertoja. Pian huomasimme, että Yhtiömme ympärille kehittyi jatkuvasti kasvava asuntosijoittamisesta kiinnostuneiden yhteisö.

Tänä päivänä Sijoitusasunnot.com on pääosin alueellisiin kasvukeskuksiin keskittynyt valtakunnallinen toimija – asuntosijoittajan luottokumppani ja sijoitusasuntojen jalostuksen erikoisosaaja. Meidät tunnetaan asiantuntijuudestamme ja hyvätuottoisista sijoituskohteistamme. Käynnissä olevien hankkeiden kautta näkymämme lähitulevaisuuteen ovat hyvät, ja uskomme markkinan tukevan kasvuamme myös tulevaisuudessa. Keskeinen vahvuutemme on kolmeen tukijalkaan perustuva liiketoimintamallimme, eli nopean kierron kohteet, jalostuskohteet ja pitosalkku. Pitosalkun hyvätuottoiset asunnot tuovat vakaata kassavirtaa, jalostustoiminnalla Yhtiö kasvattaa kohteiden arvoa laajoilla saneerauksilla ja nopean kierron kohteilla Yhtiö tekee erinomaista tuottoa ostamalla ja myymällä asuntoja nopealla syklillä. Kysyntää tukee laaja asuntosijoittajien yhteisömme, joka kattaa jo yli 60 000 asuntosijoittamisesta kiinnostunutta tahoa.

Nyt, kun muut asuntosijoittajat ovat varovaisia, on otollinen aika painaa kaasua. Asuntomarkkinan ollessa hiljainen, meillä on erinomainen tilaisuus toimia aktiivisesti ja hankkia uusia kohteita, ja näin laajentaa toimintaamme. Koska kasvusuunnitelmamme ja pitkän tähtäimen visiomme edellyttävät lisäinvestointeja, näemme listautumisen olevan luonnollinen siirtymä laajenemisessamme seuraavalle tasolle.”

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pitkänen kommentoi:

”Sijoitusasunnot.com on saavuttanut luotetun aseman laadukkaasti saneerattujen asuntojen vuokra- ja myyntimarkkinalla. Yhtiön ainutlaatuinen liiketoimintakonsepti on todettu erittäin toimivaksi ja alan muiden toimijoiden olisi haastavaa toteuttaa vastaavaa liiketoimintaa samassa laajuudessa. Vuosia testatut suhteet kiinteistöomistajiin tarjoaa toimivan hankintakanavan ostokohteille ja vahva osaaminen oikeanlaisten asuntojen hankinnassa takaa sen, että Yhtiöllä on kaikki valmiudet tavoitella kaksinumeroista orgaanista kasvua ja korkeaa kannattavuutta jatkossakin. Suunniteltu listautuminen ja omistajapohjan laajeneminen tukisi Yhtiötämme erinomaisesti kasvustrategiamme toteuttamisessa haastavissakin olosuhteissa.”

Liiketoimintamalli

Onnistuneet sijoitusasunnoiksi soveltuvien kohteiden ostot ovat Sijoitusasunnot.comin liiketoiminnan perusta. Yhtiö ostaa pääosin kokonaisia asuinkerrostaloja alueellisista kasvukeskuksista. Mahdollisia ostokohteita ovat niin hyväkuntoiset kokonaisuudet kuin vanhemmat korjausvelalliset kohteet. Yhtiö tutkii ostettavat kohteet aina vakioidun käytännön mukaisesti läpi, kiinnittäen huomiota muun muassa vuokratuottoon, hintaan, sijaintiin, kohteen kuntoon sekä kysyntään.

Ostettujen kohteiden jalostaminen on ydinosa Yhtiön arvonluontia, ja sen kautta kohteista saadaan sekä tuottavia että vuokralaisten ja asuntosijoittajien silmissä haluttuja. Keskeisimpänä kohteiden myyntikanavana toimii Yhtiön sähköpostilista, jota seuraa yli 60 000 asuntosijoittajan yhteisö. Sähköpostilähestymisiä tukee Sijoitusasunnot.com -verkkosivusto, jossa myytävät asunnot ovat esiteltyinä ja varattavina. Kohteet myydään pääsääntöisesti vuokrattuina asunto kerrallaan yksityisille asuntosijoittajille.

Yhtiö on kehittänyt liiketoimintaansa suuntaan, joka mahdollistaa aiempaa hiilineutraalimman ja kestävämmän kiinteistökehitystoiminnan.

Liiketoiminnan kolme tukijalkaa

Sijoitusasunnot.comin strategian keskiössä on tarjota hyvätuottoisia sijoitusasuntoja asuntosijoittajille. Yhtiöllä on kolme arvonluontiprofiililtaan erilaista tukijalkaa:

Nopean kierron kohteet – Kohteita, joita Yhtiö ostaa, ja jotka laitetaan oston jälkeen myyntiin joko sellaisenaan tai vähäisin muutostöin. Nämä ovat yleisesti hyväkuntoisia asuntoja, jotka Yhtiö pyrkii myymään mahdollisimman nopealla kierrolla. Nopea kierto mahdollistaa korkean pääoman tuoton, mutta kohteiden lyhyen osto-myyntisyklin seurauksena tämän liiketoiminnan kehityksen ennustaminen yli kuuden (6) kuukauden päähän on haastavaa. Jalostuskohteet – Saneerattavia kohteita, joissa on Yhtiön näitä ostaessa tyypillisesti korjausvelkaa ja kysyntää vastaamaton asuntojakauma. Jalostuksen jälkeen Yhtiö joko myy jalostuskohteet asuntosijoittajille kattavasti saneerattuina tai voi pitää näitä myös omassa salkussaan. Pitosalkku – Pitosalkun kohteet koostuvat pääosin jalostuskohteista, joissa olevia asuntoja Yhtiö on jalostuksen valmistumisen jälkeen jättänyt omalle taseelleen. Pitokohteet tarjoavat Yhtiölle vakaata ja hyvin ennustettavaa kassavirtaa. Pitosalkku tukee Sijoitusasunnot.comin muuta liiketoimintaa, mutta sen pitkän tähtäimen kasvatus ei ole Yhtiön tavoitteena, johtuen muita tukijalkoja matalammasta oman pääoman tuotosta.

Sijoitusasunnot.comin vahvuudet

Sijoitusasunnot.comin johto näkee seuraavien tekijöiden olevan Yhtiön keskeisiä vahvuuksia, jotka mahdollistavat kasvun ja tuloksen teon myös haastavammissa markkinaolosuhteissa:

Kannattavasti kasvava ja hyvämainen kiinteistötoimija

Yhtiö keskittyy käytettyjen asuinkiinteistöjen ostamiseen, jalostamiseen ja myymiseen. Kaikki arvoketjun keskeiset työvaiheet ovat Yhtiön omissa käsissä, mikä mahdollistaa tehokkaan ja arvoa luovan toiminnan. Sijoitusasunnot.com on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kannattavasti. Yhtiö tunnetaan asuntosijoittajien keskuudessa asiantuntijuudesta, hyvätuottoisista sijoituskohteista sekä helposta ja joustavasta toimintatavasta.

Ketterää ja joustavaa liiketoimintaa

Sijoitusasunnot.com kykenee allokoimaan pääomia erilaisiin kohteisiin sekä eri paikkakunnille markkinan kehityksen ja kysynnän mukaan. Haastavammat markkinaolot tarjoavat Yhtiölle mahdollisuuksia useampien kohteiden ostamiseen aiempaa edullisemmin. Yhtiön tarjoamat korkeatuottoiset kohteet ovat asuntosijoittajille yhä houkuttelevampia vaihtoehtoja nousevien korkojen oloissa.

Erittäin tehokas myyntikanava

Yhtiön toiminnan ympärille on kehittynyt yli 60 000 asuntosijoittamisesta kiinnostuneen tahon yhteisö, jonka seuraama sähköpostilista toimii erittäin tehokkaana myyntikanavana, ja joka osaltaan mahdollistaa asuntokohteiden nopeat myyntiajat. Myyntiin tulleiden kohteiden varaaminen onnistuu suoraan Yhtiön verkkosivuilla, joiden kautta kohteista on myös tarjolla kattavat myyntimateriaalit.

Useat ulkoiset tekijät edesauttavat liiketoiminnan kehitystä

Saneeraustarpeessa oleva suuri asuntokanta luo tuleville vuosille tarjontaa jalostuskohteista. Vuokralla-asumisen kasvu sekä megatrendit, kuten kaupungistuminen, elintason nousu, kestävä kehitys ja digitalisaatio tukevat osaltaan Yhtiön liiketoiminnan kehitystä.

Energinen, sitoutunut ja asiantunteva tiimi

Johdolla ja avainhenkilöstöllä on vahvaa osaamista ja kokemusta liiketoiminnan jokaiselta osa-alueelta, mikä luo erinomaisen pohjan Yhtiön toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Kaikki Yhtiön avainhenkilöt ovat myös Sijoitusasunnot.comin osakkeenomistajia.

Strategia

Sijoitusasunnot.comin strategian keskiössä on tarjota hyvätuottoisia sijoitusasuntoja asuntosijoittajille. Strategian kulmakivet ovat:

Kohteiden ostovolyymin kasvattaminen – Yhtiö kartoittaa uusia kohteita aktiivisesti ja käy jatkuvaa vuoropuhelua erilaisten kiinteistönomistajien kanssa. Esimerkiksi yhteistyö kuntien omistamien kiinteistöjen kehittämisen arvioinnissa tarjoaa Yhtiölle kanavan uusien kohteiden hankkimiseen. Nykyisessä markkinatilanteessa Yhtiö pyrkii painottamaan liiketoimintaa nopean kierron kohteisiin, jotka tarjoavat mahdollisimman korkeaa vuokratuottoa asuntosijoittajille.

– Yhtiö kartoittaa uusia kohteita aktiivisesti ja käy jatkuvaa vuoropuhelua erilaisten kiinteistönomistajien kanssa. Esimerkiksi yhteistyö kuntien omistamien kiinteistöjen kehittämisen arvioinnissa tarjoaa Yhtiölle kanavan uusien kohteiden hankkimiseen. Nykyisessä markkinatilanteessa Yhtiö pyrkii painottamaan liiketoimintaa nopean kierron kohteisiin, jotka tarjoavat mahdollisimman korkeaa vuokratuottoa asuntosijoittajille. Liiketoiminnan laajentaminen – Yhtiö tutkii jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia oman toimintansa laajentamiseksi sijoitusasuntojen parissa. Tästä hyvä esimerkki on joulukuussa 2021 tehty kauppa, jossa Yhtiö osti toimitilakiinteistön, jonka Yhtiö suunnittelee jalostavansa sijoitusasunnoiksi, kun tarvittavat luvat on saatu ja vanhat vuokrasopimukset päättyvät. Uusia hankkeita tavoitellaan myös sellaisista kaupungeista, joissa Yhtiö ei ole aiemmin toiminut, mutta joiden profiili sekä mahdollisen kohteen sijainti tarjoavat hyvät edellytykset sijoitusasuntoliiketoiminnalle.

– Yhtiö tutkii jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia oman toimintansa laajentamiseksi sijoitusasuntojen parissa. Tästä hyvä esimerkki on joulukuussa 2021 tehty kauppa, jossa Yhtiö osti toimitilakiinteistön, jonka Yhtiö suunnittelee jalostavansa sijoitusasunnoiksi, kun tarvittavat luvat on saatu ja vanhat vuokrasopimukset päättyvät. Uusia hankkeita tavoitellaan myös sellaisista kaupungeista, joissa Yhtiö ei ole aiemmin toiminut, mutta joiden profiili sekä mahdollisen kohteen sijainti tarjoavat hyvät edellytykset sijoitusasuntoliiketoiminnalle. Jalostushankekannan kehittäminen – Yhtiön tarkoituksena on hyödyntää saneerausosaamistaan kasvavassa määrin laajentamalla saneerattavien kohteiden hankekantaa. Jalostushankkeet lisäävät liiketoiminnan ennustettavuutta ja tuottavat valmistuessaan asuntoja, joita Yhtiö voi välittömän myynnin ohella siirtää pitosalkkuunsa tuottamaan jatkuvaa kassavirtaa.

– Yhtiön tarkoituksena on hyödyntää saneerausosaamistaan kasvavassa määrin laajentamalla saneerattavien kohteiden hankekantaa. Jalostushankkeet lisäävät liiketoiminnan ennustettavuutta ja tuottavat valmistuessaan asuntoja, joita Yhtiö voi välittömän myynnin ohella siirtää pitosalkkuunsa tuottamaan jatkuvaa kassavirtaa. Kohdekoon suurentaminen valikoidusti – Listautumisannilla kerättävät varat osaltaan mahdollistavat suurempien hankkeiden toteuttamisen. Kohdekoon kasvatus laajentaa tavoiteltavissa olevien kohteiden joukkoa ja tarjoaa mittakaavaetuja.

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Sijoitusasunnot.com on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet:

Oikaistun liikevoiton vuosittainen kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia

Oikaistun oman pääoman tuotto keskimäärin yli 20 prosenttia

Osinkopolitiikka

Sijoitusasunnot.comin tavoitteena on jakaa osinkona 20–40 prosenttia tilikauden voitosta huomioiden suunnitteilla olevat kohdehankinnat ja muut liiketoiminnan kehittämisen vaatimat panostukset.

Tulosennuste 2022 ja 2023

Yhtiön johto arvioi Listautumiseen liittyvistä kertaluontoisista eristä puhdistetun oikaistun liikevoiton olevan 8–9 miljoonaa euroa tilikaudella 2022.

Yhtiön johto arvioi konsernin oikaistun liikevoiton olevan 9–14 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Jo nykyisellään tiedossa olevat hankkeet niin nopean kierron kuin jalostuksen puolella sekä pitosalkun nettovuokratuotot muodostavat erittäin vahvan pohjan ensi vuoden oikaistulle liikevoitolle.

Sijoitusasunnot.comin tulosennuste perustuu johdon arvioihin ja oletuksiin Yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Ennustettu kehitys perustuu erityisesti oletuksiin nopean kierron kohteiden ostojen ja myyntien ajoittumisesta sekä jalostuskohteiden valmistumisesta.

Keskeisiä tunnuslukuja

Konserni, tuhatta euroa 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Liikevaihto 19 977 12 952 44 353 26 529 Liikevoitto 3 092 2 568 7 609 5 849 Oikaistu liikevoitto 3 092 2 568 10 788 6 790 Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, % 15,5 % 19,8 % 24,3 % 25,6 % Oikaistu oman pääoman tuotto, % 10,5 % 19,5 % 34,9 % 29,4 % Myytyjen asuntojen lukumäärä, kpl 227 241 545 299

Oikaistuissa tunnusluvuissa huomioidaan arvonkorotukset (käyvän arvon muutokset ja arvonnousu jalostuksesta). H1-kausilla ei ole tehty arvonkorotuksia, mikä heijastuu koko vuoden lukuja alempina oikaistuina tunnuslukuina. Yhtiön 2022 tulos painottuu jälkimmäiselle puoliskolle, jolloin myös valmistuu kaksi jalostuskohdetta.

Listautuminen ja Listautumisanti

Listautumisen ja Listautumisannin tavoitteena on edistää Yhtiön strategian toteutumista sekä mahdollistaa toiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Listautumisella tavoitellaan myös Yhtiön tunnettuuden lisäämistä asiakkaiden ja sijoittajien keskuudessa. Listautuminen mahdollistaa Yhtiön omistajapohjan laajentamisen ja pääsyn pääomamarkkinoille sekä mahdollistaa Yhtiön osakkeiden käytön maksuvälineenä potentiaalisissa yritysjärjestelyissä.

Listautumisannin odotetaan koostuvan pääosin osakeannista, jossa Yhtiö pyrkii keräämään noin 5 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumiseen liittyviä palkkioita ja kuluja, sekä osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myisivät osakkeitaan noin miljoonan euron arvosta. Myyjät ovat sitoutuneet käyttämään osakemyynneistä saamiaan varoja myyjien Yhtiöltä saamien lainojen lyhentämiseen yhteensä 800 tuhatta euroa. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa Listautumisannin osana merkittävä yleisöanti, jossa kohderyhmänä on vahvasti mukana Sijoitusasunnot.comin laaja asuntosijoittajayhteisö. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan lisäksi sisältävän henkilöstöannin Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan myös sisältävän lisäosake-erän, jonka Yhtiön hallitus voi ottaa käyttöön on ylimerkintätilanteessa. Lisäosake-erällä voidaan nostaa tarjottavien osakkeiden määrää noin 2 miljoonan euron arvosta.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan yhtiöesitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, yhtiöesite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla.

Neuvonantajat

EY Advisory Oy toimii Yhtiön taloudellisena ja oikeudellisena neuvonantajana sekä Listautumisen jälkeen First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Tiedotustilaisuus

Sijoitusasunnot.com järjestää medialle suunnatun tiedotustilaisuuden tänään 3.11.2022 klo 10.00 webcastina. Kutsu tilaisuuteen on lähtenyt Nasdaq Helsingin kautta medioille.

Lisätietoja

Sijoitusasunnot.com Group Oyj

Henri Neuvonen, toimitusjohtaja

puh. 0400 778 146

sähköposti: henri.neuvonen@sijoitusasunnot.com

Sijoitusasunnot.com on valtakunnallisesti toimiva kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö. Visionamme on olla alamme suunnannäyttäjä ja asuntosijoittajan tärkein kumppani. Ydinliiketoimintaamme on ostaa kokonaisia kerrostaloja ja myydä ne eteenpäin sijoittajille joko sellaisenaan tai saneerattuna. Lisäksi meillä on omassa taseessa portfolio pääosin asuinkiinteistöjä. Kohteiden remontoinnista vastaa tytäryhtiömme Rajape. Harjoitamme lisäksi kiinteistöjen vuokraustoimintaa ja sijoitusasuntoihin erikoistunutta kiinteistönvälitystoimintaa tytäryhtiömme Kauppa Käyn kautta.

Liiketoimintamme on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kannattavasti. Vuodesta 2016 vuoteen 2021 liikevaihtomme on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 75 prosenttia, oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa samalla aikavälillä keskimäärin yli 20 prosenttia. Vuonna 2021 Sijoitusasunnot.comin liikevaihto oli noin 44 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 40 henkilöä.

group.sijoitusasunnot.com

